Curiosità su chi è Marco Bellavia? Età, moglie o compagna, figli, vita privata e Instagram

Qual è l’età, la vita privata e Instagram di Marco Bellavia, concorrente del GF Vip 7? Ecco le informazioni.

Chi è Marco Bellavia

Nome e cognome: Marco Bellavia

Età: 58 anni

Data di nascita: 9 dicembre 1964

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: attore, conduttore televisivo

Figli: ha un figlio, Filippo

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @bellaviamarco

Marco Bellavia età e biografia

Chi è Marco Bellavia, concorrente del GF Vip 7, e qual è il suo background? Marco Bellavia è nato a Milano il 9 dicembre 1964. Non conosciamo il suo peso e la sua altezza, ma sappiamo che ha 58 anni. Non sappiamo se ha un fratello o una sorella, né se i suoi genitori ce l’hanno. Ha conseguito il diploma di maturità scientifica dopo aver seguito gli stessi corsi al liceo. Ha poi deciso di studiare scienze geologiche, ma allo stesso tempo ha lavorato come modello. Dopo tre anni ha lasciato l’università per intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, che svolgeva contemporaneamente.

La vita privata di Marco Bellavia: moglie e figli

Analizziamo l’esperienza di Marco Bellavia al GF Vip 7 dal punto di vista sentimentale. Dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con Paola Barale. Non sappiamo se abbia una moglie perché sembra essere molto riservato. Elena Travaglia è la sua fidanzata, ma non sappiamo se si sono sposati. Marco Bellavia ha un solo figlio, Filippo, nato nel 2007.

Dove seguire Marco Bellavia: Instagram e social

È possibile seguire Marco Bellavia sui social media per avere maggiori informazioni sul GF Vip 7. Su Facebook aggiorna regolarmente la sua pagina. Su Instagram pubblica foto del suo lavoro e della sua vita privata. La carriera di Marco Bellavia inizia nel 1986 quando recita nella serie televisiva Fininvest Love Me Licia. Qui ha interpretato Steve. Licia dolce Licia e Balliamo e cantiamo con Licia sono stati due spin-off di questa serie. Arriva Cristina e aumenta la sua popolarità, passando poi a condurre Bim Bum Bam dal 1990 al 2001. Ha condotto anche The Snow Patrol. Nel 2000 ha presentato la versione italiana di Robot Wars. Nel 2001 è stato impiegato come inviato di Stranamore per un paio d’anni. Forum è stato il suo progetto successivo nel 2000. Nel 2005 ha iniziato a condurre Snow Food, un programma di cucina. Nel 2022, Marco approda al GF Vip 7. Attualmente lavora come life coach e mental coach.

Programmi TV

Questi i programmi TV di cui è stato protagonista Marco Bellavia nel corso degli anni ’80, molti anni prima del GF Vip: