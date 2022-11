Curiosità su chi è Monica Bellucci? Età, compagno, ex marito, figlia, lavoro e vita privata

Non c’è dubbio che Monica Bellucci sia una delle attrici e modelle italiane più importanti. Scopriamo di più su di lei.

Monica Bellucci è nata il 30 settembre 1964 a Città di Castello, Perugia, Umbria. Non era affascinata dagli studi giuridici come altri giovani, ma ha scelto di terminare la laurea triennale e di studiare legge. Non sperava di diventare una modella, ma piuttosto un avvocato. All’inizio, fare la modella era semplicemente un modo per Monica di sostenere le sue ricerche accademiche. Ben presto si dedica così tanto alla carriera di modella da abbandonare gli studi di giurisprudenza.

La Bellucci è entrata a far parte della prestigiosa agenzia “Elite” di Milano nel 1988 e da allora ha collezionato una serie di successi e riconoscimenti. Ha collaborato con le più importanti aziende di moda del mondo, ha ricevuto numerosi premi dalle più prestigiose riviste del settore e ha lavorato con i migliori fotografi di moda. Nonostante la sua professione nella moda, Monica Bellucci non si è fermata lì. Nel 1991 ha fatto il suo debutto al cinema in “Vita coi figli” accanto a Giancarlo Giannini.

Continuando con un gran numero di film importanti, la carriera cinematografica di Monica Bellucci include Dracula di Francis Ford Coppola, La passione di Cristo di Mel Gibson e il gargantuesco Matrix Reloaded dei fratelli Wathowski.

Chi è l’ex marito di Monica Bellucci?

Monica e Vincent Cassel, attore parigino, si sono innamorati nel 1996. Si sono sposati nel 1999 e hanno avuto due figlie, Deva e Leonie Cassel. L’infedeltà, secondo voci non confermate, ha causato la fine della loro relazione.

Attuale Compagno.

La Bellucci frequenta attualmente Nicolas Lefebvre, uno scenografo e gallerista parigino di 18 anni più giovane di lei. Lefebvre ha già una figlia e si è legato alla Bellucci nel 2020. I due sono stati anche fotografati insieme al Festival di Sanremo nel 2020.