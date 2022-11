Curiosità su Chi è Monica Cudia? Età, biografia, vita privata e tronista Uomini e Donne

Cosa c’è da sapere su Monica Cudia? È la corteggiatrice che è scesa a conoscere Federico Dainese nella prima puntata di Uomini e Donne.

Monica Cudia: Biografia e vita privata

La siciliana Monica è arrivata durante le prime fasi della stagione 2022-2023 di Uomini e Donne. Non si sa molto di lei. Sappiamo solo che Monica è nata nel 1994, ha una sorella di nome Eleonora, sa cosa vuole dalla vita: matrimonio e famiglia, e ama la puntualità. Al people show pomeridiano di Maria De Filippi ha raccontato di essere sincera, onesta, puntuale e molto attenta ai soldi.

Monica Cudia: Lavoro

Nel suo lavoro quotidiano, Monica lavora come estetista. Ma c’è chi scommette che la sua partecipazione a Uomini e Donne possa aprirle nuove prospettive di lavoro. Nel 2022-2023 entra nel programma e decide di conoscere meglio Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica Rimondi. I due fanno una passeggiata insieme e le cose tra loro vanno bene, forse troppo bene. Parlando chiaramente dei suoi progetti futuri, Monica dichiara di volersi volerre e avere dei figli.

La schiettezza di Monica spaventa Federico, che va d’accordo con Noemi. Con Noemi parla di Monica in modo ironico e questa bottiglia e risposta tra le due ragazze in studio crea una dinamica interessante.

“Ringraziamo se nel 2022 ci sono ancora ragazze che sognano il matrimonio e i figli invece di vestiti e tet* al vento – ha detto Monica – Io ho parlato del mio desiderio perché ho avuto in passato relazioni con ragazzi che non volevano sposarsi e non avere figli e a 28 anni non ho voglia di perdere tempo”. “A me sei sembrata un po’ paracu*a nel parlare di matrimonio e figli al primo appuntamento. Lo fai quando conosci una persona – ha ribattuto Noemi – Decido io quando parlarne”.

Monica Cudia, che ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte del suo corteggiatore, continuerà a essere proposta tra i corteggiatori. Cudia ha un profilo Instagram seguito da poche migliaia di follower, ma la sua permanenza nel programma potrebbe far crescere il suo seguito. Tra le foto più popolari di Cudia ci sono quelle che l’immortale nella sua vita quotidiana divisa tra amici e passioni.