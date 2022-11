Curiosità su chi è Rosanna Banfi? Età, marito, figli, padre, malattia, tumore e Ballando con le stelle

Rosanna Banfi è nata nel 1963 in Puglia. È figlia di Lino Banfi ed è sposata dal 1992 con l’attore e sceneggiatore Fabio Leoni. Dalla loro relazione sono nati due figli, Virginia, 27 anni, e Pietro, 23 anni. Quest’anno la coppia festeggia 30 anni di matrimonio. Il loro amore non ha mai subito battute d’arresto e anzi va a gonfie vele. I rapporti tra Rosanna e il padre Lino sono ottimi; lei stessa ha raccontato che è stato il padre a farla nascere, aiutando la madre durante il parto. Nel 2017 hanno aperto insieme un’orecchietteria nel quartiere Prati di Roma, dove Rossana è ristoratrice; insieme alla sua famiglia, propone prodotti pugliesi.

Malattia

Secondo Lino Banfi, padre di Rosanna, la donna si è sottoposta a un intervento chirurgico per il cancro al seno e alla chemioterapia come parte del suo trattamento per questa patologia. Da allora è diventata una sostenitrice della prevenzione del cancro. Durante un’intervista a La Vita in Diretta, lo stesso Banfi ha raccontato la sua esperienza con il cancro. “Ho affrontato la malattia e ho prevalso”, ha detto Rosanna.

Rosanna aveva 45 anni quando si è accorta che qualcosa non andava nel suo seno. “Ho notato una pallina dura nel mio seno durante un bagno nel dicembre 2009”, ha raccontato. “All’inizio non mi sono preoccupata più di tanto, ma un mese dopo, per sicurezza, ho fatto una mammografia”. La mammografia non mostrava nulla di insolito, quindi Rosanna si è sottoposta anche a un’ecografia. È stato allora che il medico ha scoperto che qualcosa non andava. “Non appena l’ecografo ha toccato il mio seno, l’espressione del medico è cambiata”, racconta Rosanna. “Ha continuato a toccare un punto specifico più e più volte senza dire nulla, finché alla fine ha sentenziato: qui c’è qualcosa che non va; dobbiamo indagare e farlo subito”.

Durante la sua prima partecipazione a Race for the cure, Rosanna ha affermato: “Quando partecipai per la prima volta alla Race for the Cure ero senza capelli, gonfia, sotto chemio. Non volevo farmi vedere in quelle condizioni. Ma, appena arrivata, vidi migliaia di donne come me. Allora non sono sola, mi sono detta”.

Ballando con le stelle

Rosanna Banfi è entrata a far parte del cast di Ballando con le stelle, spettacolo di danza italiano condotto da Milly Carlucci. Nella scorsa stagione ha ballato con il padre, l’ormai iconico Lino Banfi, e in questa stagione parteciperà come concorrente. Fa coppia con Simone Casula, una new entry tra gli insegnanti del gruppo.