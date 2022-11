Curiosità su chi è Sandra Bonzi ex moglie di Claudio Bisio - Controcopertina

Sandra Bonzi ha collaborato con La Repubblica, tra le altre prestigiose testate giornalistiche, oltre che con Mediaset, Sky e Disney Channel, da quando ha iniziato a lavorare con il comico Claudio Bisio nei primi anni Novanta. I due hanno avuto due figli, Alice e Federico.

Il primo incontro tra Sandra Bonzi e Claudio Bisio

La coppia si è incontrata per la prima volta in un locale di Milano nel 1992. Secondo la giornalista, è stato “tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha ‘rimorchiata’ al club Stella Alpina. È stato travolgente”, ha raccontato. La Giulietta di mio padre mi vomitò addosso. È stato piacevole: indossava il reggicalze”. All’inizio era solo sesso, ma poi si è innamorato di me.

“Con tutti i suoi impegni, ci vediamo molto poco. Se mi sento gelosa? No, non ne provo. Mio marito è sempre circondato da belle donne, ed è una fortuna perché non ho la gelosia nel mio DNA. Inoltre, quelle donne sono intelligenti oltre che belle”.

Sandra Bonzi, una donna bionda e allegra che ha fatto colpo assicurandosi Claudio Bisio, una delle celebrità più richieste d’Italia, non ha problemi di distanza o di gelosia. Anche con i suoi ritmi serrati, la coppia mantiene un rapporto stretto. “Siamo molto uniti, anche se ci vediamo poco a causa dei suoi impegni”, ha detto lei. “La gelosia non è una cosa che provo, perché non fa parte del mio patrimonio genetico. Sono fortunata, perché mio marito è sempre circondato da donne belle e intelligenti”.

Qualche anno fa la coppia ha scritto un libro intitolato Mixed Doubles per raccontare la loro vita familiare. L’Autobiografia di coppia non autorizzata è in parte autobiografica e prende in giro le difficoltà che la coppia ha affrontato, mostrando come la coppia vedeva le cose in modo diverso.