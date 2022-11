Curiosità su chi è Sandra Bonzi moglie di Claudio Bisio? Età, lavoro e figli

Claudia Bonzi, una persona che lavora con Claudio Bisio, uno dei comici più apprezzati del nostro paese: questa è la donna!

Sandra Bonzi è una donna bella e simpatica, ma in gran parte sconosciuta. Ha dato priorità alla sua privacy per tutta la vita, anche quando era la moglie di uno dei più recenti personaggi comici. Non ama le luci della ribalta e vuole che la sua vita privata rimanga nascosta. Sandra passa molto tempo a lavorare come giornalista, piuttosto che a cercare la fama. Scopriamo di più su di lei.

Sandra Bonzi, vita privata

Sandra Bonzi è nata il 29 settembre 1964 a Bolzano, sotto il segno della Bilancia. Fin da piccola il giornalismo è stato la sua ossessione, così si è trasferita a Milano per svolgere la sua professione. Fin da giovane Sandra è stata una rinomata giornalista. Sandra e Claudio Bisio sono sposati da anni. Hanno iniziato a frequentarsi nel 1992 e da allora sono sempre stati insieme. Si sono sposati il 23 agosto 2003 a Barberino Val D’Elsa, Firenze, con una cerimonia molto riservata. Sandra ha un figlio, Alice, e una figlia, Federica. A casa Sandra si attiene ai principi fondamentali di uno stile di vita biologico e naturale. Sul suo profilo Instagram non ci sono foto di famiglia, ma solo dei suoi più grandi interessi, l’arte e la letteratura. Naturalmente, la cucina di Sandra è biologica, come sostiene costantemente a casa, cercando di convincere anche sua madre.

Chi è il marito di Sandra Bonzi, Claudio Bisio

Claudio Bisio è nato il 19 marzo 1957 a Novi Ligure (Piemonte), sotto il segno dei Pesci. Ha studiato agraria al liceo scientifico di Milano, dove ha vissuto da bambino, prima di dedicarsi alla recitazione. Ha lasciato l’università per dedicarsi alla sua passione per il teatro. Comico molto amato dal pubblico, ha lavorato in numerosi film e programmi televisivi. Ha interpretato per molti anni Zelt a “Zelig” e l’anno prossimo avrà la possibilità di partecipare al “Festival di Sanremo” come attore caratterista.

Sandra Bonzi, carriera

La carriera di Sandra come giornalista è iniziata quando era ancora una bambina. Ha collaborato con Sky, Mediaset e Disney Channel, sempre dietro le quinte. Ha potuto lavorare con nomi famosi come Indro Montanelli e Giorgio Bocca. Per diversi anni ha collaborato con “Repubblica” e “Donna Moderna”.

Curiosità su Sandra Bonzi

Ha collaborato con Claudio Bisio per creare un libro comico a quattro mani intitolato “Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata”. Si tratta di un resoconto tragicomico delle marachelle sue e della sua famiglia, costellato da molti eventi di fantasia. È insolitamente sensibile e si agita ogni volta che vede o sente la televisione o il cinema. Una volta si è commossa fino alle lacrime in un teatro di Monza guardando “Viva l’Italia”, “Vasco Rossi”. Ha una dedizione sfrenata per Vasco Rossi. Le piacciono molto anche i Dire Straits e i Pink Floyd. Continua ad apprezzare anche Vasco Rossi.