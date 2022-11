Curiosità su chi è Sonia Grey e lo scandalo sulle molestie con Franco Di Mare

Un programma televisivo italiano, Striscia la Notizia, ha recentemente pubblicato un servizio che rivela che il noto giornalista televisivo Franco Di Mare è stato accusato di aver molestato Sonia Grey sul suo posto di lavoro, la Rai. Chi è Franco Di Mare e cosa sappiamo di lui? Il 1° novembre 2022, Sonia Grey, altra nota giornalista televisiva, ha condannato pubblicamente Franco Di Mare su Striscia la Notizia per presunte molestie in Rai. Chi è Sonia Grey? Perché ultimamente non l’abbiamo vista in televisione? Scopriamo qualcosa in più su di lei, sulla sua vita privata e professionale.

Sonia Grey: chi è la giornalista?

Una nota giornalista televisiva, Sonia Grey, ha accusato Franco di Mare di molestie sul posto di lavoro. Cos’altro sappiamo di lei? Scopriamolo subito. Sonia Grey è nata il 30 agosto 1968 a Rho, in Lombardia, sotto il segno zodiacale del Leone. Qual è il suo vero nome? Sonia Grey non è il suo vero nome di nascita, nonostante sia una nota giornalista televisiva. È nata come Sonia Colone, ma per un certo periodo è stata conosciuta anche come Maria Michela Mari nella sua professione.

Sonia Grey è mai stata sposata? È difficile rispondere a questa domanda, poiché le informazioni disponibili sul web sono poche. Sonia Grey, nota come giornalista televisiva, sembra avere una relazione stabile e duratura con un medico. Non sappiamo se sia mai stata sposata o meno. L’identità della dolce metà della nota giornalista, tuttavia, non è nota al pubblico. Questo fino ad ora. Sonia Grey ha figli? Sì, e il figlio che ha ha, a quanto pare, ha 20 anni. Anche se il suo nome e l’identità del padre sono sconosciuti, si tratta chiaramente di un figlio.

Che fine ha fatto

Perché da qualche tempo Sonia Grey non si fa vedere in TV? Che fine ha fatto la nota giornalista? In risposta alla nota giornalista, la donna ha lasciato volontariamente il mondo dello spettacolo. Questa è la giustificazione ufficiale:

Molti pensano che il lavoro della conduttrice tv abbia solo lati positivi. Per me non è assolutamente così. Solo il fatto di dover vivere in una grande città e passare molte ore chiusa in uno studio tv era già abbastanza per pensare di voler cambiare vita. Cosa che ho fatto. E poi non sopportavo l’incertezza: ogni volta che finiva la stagione, scattava l’ansia della riconferma

Dopo aver preso una decisione importante, Sonia Grey si è trasferita da Roma a Bolzano, in Italia, dove ora vive una vita tranquilla da casalinga, dedicandosi alla pittura come passatempo principale.

Programmi televisivi

Nel corso della sua carriera, Sonia Grey ha interpretato diversi ruoli in televisione, tra cui quello di giornalista e showgirl. Nel 1988 è apparsa per la prima volta sulle televisioni italiane in Dibattito!, ma nel 1989 è diventata un nome noto dopo essere stata definita la prima infermiera sexy di Striscia la Notizia. Da quel momento in poi, Sonia Grey è stata ospite di programmi Mediaset come Televiggiù (1989), Il TG delle vacanze (1991), Un autunno tutto d’oro (1991), Sabato al circo (1992), Il gioco dei giochi (1992), Yogurt – Fermenti attivi (1994).

In Rai, l’abbiamo vista al timone di Notti mondiali (2002), Telethon (2002-2010) e altri programmi. L’elenco dei programmi che ha condotto non è esaustivo senza Uno Mattina. Più recentemente, è stata la padrona di casa di www.nonsolobenessere.tv (2012 – 2013) e di Pillole di Benessere (Tgcom24, 2016 – 2016). È stata anche nel mondo dello spettacolo come attrice. Oltre a film per il grande schermo come Classi di ferro e Abbronzatissimi (1991), ha recitato in Nonno Felice (1993) e in altre fiction televisive.

Franco Di Mare e le accuse

Nel 2004, Sonia Grey è stata co-conduttrice di Uno Mattina, un programma di infotainment mattutino di Rai 1, insieme a Franco Di Mare, che in seguito è diventato direttore di Rai 3. Striscia la Notizia ha gettato molte ombre sull’ex collega di Franco Di Mare, oggi conosciuto come Striscia la Notizia ha gettato molte ombre sul suo ex collega dell’epoca. La vicenda si trascina da anni e sono emerse nuove dichiarazioni del giornalista:

Subivo davanti a tutti. Cercavo di sdrammatizzare, cosa potevo fare? Io giovane donna di spettacolo appena arrivata in Rai. Lui direttore, importante giornalista, tutti gli agganci ai piani alti. Sono stanca di essere tirata in ballo da Di Mare

Subito dopo la messa in onda del filmato da parte di Striscia la Notizia, Franco Di Mare li ha querelati e ha poi postato un messaggio su Instagram: