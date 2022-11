Curiosità su Nino Frassica? Età, moglie, figli, ver, nome, carriera e vita privata

Chi è Nino Frassica

Nome completo: Antonino Frassica

Antonino Frassica Data di nascita: 11/12/1950

11/12/1950 Luogo di nascita: Messina

Messina Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Altezza: 1.68 m

1.68 m Nazionalità: Italia

Italia Professione: attore, comico, conduttore

attore, comico, conduttore Data debutto: 1983

1983 Social: Facebook, Instagram, Twitter

Biografia

Nel 1980, le FF.SS di Renzo Arbore vedono Nino Frassica come tecnico televisivo e cinque anni dopo viene reclutato per il programma di Rai 2 Quelli della notte. Nel 1987 Indietro tutta! lo vede protagonista come concorrente. Tra gli anni ’80 e ’90 partecipa a diversi programmi della Rai, tra cui Fantastico, Scommettiamo che…? e Domenica in.

È stato uno degli ospiti di Carlo Conti nella trasmissione I migliori anni nel 2008, 2010 e 2013. Su Rai1, Cugino & Cugino è una serie televisiva in prima serata. Nel 2012, insieme al cantante Simone Cristicchi, appare su Radio 2 come conduttore radiofonico nell’ambito del progetto Meno male che c’è. Ne Le iene, Tommi Paradais appare come disturbatore.

Dal 2015 è membro di Che fuori tempo che fa, spin-off del programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Nino Frassica è un attore di cinema e televisione. Nel 2017 è stato il conduttore del programma principale, ma è anche un attore. Nino Cecchini, maresciallo dei Carabinieri nella fiction Don Matteo, è interpretato da Nino Frassica dal 1999. Sofia Coppola lo ha scelto come presentatore del Premio Telegatto in Altrove dieci anni dopo.

In The Tourist, film con Johnny Depp diretto da von Donnersmarck, ha interpretato un carabiniere nel 2010. La mafia uccide solo d’estate, una docuserie in onda sulla Rai e diretta da Luca Ribuoli, è basata su La mafia uccide solo d’estate di Pif. Fra Giacinto, un chierico che collabora con la mafia, è interpretato da Frassica. Nel corso degli anni è stato anche protagonista di diverse campagne pubblicitarie. Nel 2006 è apparso nello spot della Wind, nel 2010 in quello della Fratres e nel 2015 il Ministero della Salute lo ha utilizzato per la campagna antifumo.

Vita privata

L’attore e comico ha un figlio con Daniela Conti, la sua prima moglie. I due si sono sposati nel 1985 e sono rimasti insieme fino al 1993 grazie alla loro collaborazione nel film Il Bi e il Ba, dello stesso Frassica. Sebbene lei sia apparsa in un episodio di Don Matteo dopo la loro separazione, i due si sono lasciati prima di avere figli. Durante la loro relazione, durata otto anni, hanno deciso di non avere figli. Durante la successiva unione con Barbara Exignotis, hanno ribadito la loro decisione di non procreare. La nuova moglie di Frassica è un’ex attrice di film per adulti. Nonostante i 25 anni di differenza d’età, i due convivono dal 2008 in un appartamento di Roma, dove si sono sposati a Messina nel 2018, evitando i riflettori.

Nino Frassica ha figli?

Nessuno dei due matrimoni dell’attore ha prodotto figli. Frassica vive a Roma con la moglie, che ha una figlia da una precedente relazione. Barbara Exignotis è nata nel 1975. È stata attrice di film pornografici prima di dedicarsi al teatro. Frassica l’ha conosciuta durante uno spettacolo.