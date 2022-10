Curioso di sapere chi è Tina Cipollari? Età, carriera, uomini e donne, Kikò Nalli, marito, compagno e figli

Tina Cipollari, 55 anni, nata Maria Concetta ma conosciuta come de’ noartri, è un personaggio televisivo colorato e verace grazie ai suoi capelli biondi, ai boa di struzzo appoggiati con disinvoltura sulle spalle e al suo atteggiamento da diva. Fin da ragazza Uomini e donne, il dating show condotto per anni da Maria De Filippi, è stato il suo palcoscenico. Il procedimento è semplice: ci sono maschi e femmine tronisti, ragazzi e ragazze attraenti, che vengono messi in coppia con i corteggiatori del programma, che vogliono – corteggiandoli – diventare loro partner.

Le sessioni in studio vengono utilizzate per creare un rapporto tra le coppie, ballando musica romantica e partecipando a gruppi di discussione. Nonostante il tempo, alcune coppie sono ancora insieme. Per molti concorrenti, Uomini e Donne è stato visto più come un modo per raggiungere la celebrità che come un metodo per trovare l’anima gemella. Non è stato nemmeno tra Natale e Capodanno, segno che molti non sono durati nemmeno un giorno.

La stessa Cipollari era una concorrente di quel programma, ed era costantemente presente in studio per moderare dibattiti, distribuire opinioni, chiedere ai potenziali corteggiatori le loro reali intenzioni e commentare selvaggiamente le relazioni in erba. Roberto non fu scelto da lei il primo anno. Tina Montanarini, insieme a Claudia Montanarini, si sedette sul trono come concorrenti nell’anno successivo, ma solo allora a Tina fu data un’opportunità. Gianni Sperti si vede qui sotto con Sperti.

L’incontro tra Tina e Kikò Nalli

Nonostante la sua storia non abbia un lieto fine, Tina conosce nello studio di Uomini e Donne un uomo importante che diventerà il suo grande amore e il padre dei suoi tre figli in quell’anno. Zaira, tronista di quell’anno, era Chicco Nalli, che dopo qualche puntata spostò le sue mire sulla Cipollari – onorata di questo cambiamento – che accettò di conoscerlo meglio. Ne nacque una bella storia d’amore e di famiglia, che nel 2005 ebbe tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco. I due, però, hanno divorziato dopo 13 anni di matrimonio: nel 2018 le strade di entrambi si sono separate. Tina e Chicco, che nel tempo ha trasformato il suo soprannome in Kikò, si sono lasciati nello stesso anno. Durante il Grande Fratello 16, lei ha rivelato che all’inizio i due si sono innamorati, anche se poi è finita. I loro tre figli rimangono nella stessa casa.

Uomini e Donne di Mediaset ha reso la Cipollari una beniamina del settore, ma Tina Cipollari è diventata famosa anche in altri programmi Mediaset. Grazie alla popolarità ottenuta nel dating show di Canale 5 Mediaset Buona Domenica, è stata invitata a partecipare ad altri due programmi nei primi anni 2000. Dopo il successo dei suoi figli, la Cipollari si è presa una pausa dalla TV nei primi anni 2000, ma è tornata nel 2008 dopo che Maria De Filippi ha richiesto la sua presenza nel Maurizio Costanzo Show e in altri programmi. Nel 2016 ha partecipato in coppia con Simone Di Matteo a Pechino Express, classificandosi quarta nel reality dopo aver raggiunto la finale.

La faida di Tina contro Gemma Galgani

Maria De Filippi, conduttrice del Trono Over, programma che va in onda nel tardo pomeriggio, ha frequenti battibecchi con Tina Cipollari e Gemma Galgani, 71 anni. È una delle figure più in vista del programma. C’è stata un’escalation di ostilità tra Tina e Gemma Manetti (sotto) dopo la fine della loro storia d’amore. Tina è arrabbiata da tempo e i loro litigi sono diventati sempre più accesi. Gemma, a sua volta, è stata duramente colpita dall’ira di Tina. “Mi è stato detto più volte che c’è una mamma, e sono io”, ha ricordato. “Soffro molto a causa delle sfuriate di Tina. Mi ha insultato dicendo che sono orrenda e che ho il naso grosso. Tina ha sempre detto che sono brutta, ma non so perché lo faccia. I miei amici credono che sia invidiosa di me”. La Galgani ha anche ammesso di essere “estremamente furiosa ogni volta che qualcuno mi ferma per strada o mi manda una mail dicendo che Uomini e Donne è un programma inventato. A partire dalle storie d’amore che vi nascono, è evidente che è tutto cucinato”.

