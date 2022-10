Delitti in Paradiso 11 la puntata di stasera in tv su Rai 2 mercoledì 5 ottobre, la trama della puntata

Questa sera, 5 ottobre 2022, Rai 2 manda in onda un episodio di Delitti In Paradiso dopo una settimana di pausa. Il quinto episodio dell’undicesima stagione andato in onda recentemente nel Regno Unito va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2. A seguire una replica del Professor T ma un episodio extra di Bull.

La fiction della BBC Murders in Paradise 11 andrà in onda su BBC One all’inizio del 2022. La serie è girata in Guadalupa, nei Caraibi francesi, e presenta due nuovi personaggi, Naomi Thomas e Darlene Curtis, oltre all’assenza del personaggio storico Jean-Pierre (JP) Hooper. La serie è già stata rinnovata per una stagione 12.

L’indagine della polizia sull’omicidio di un rapper su un’isola remota durante una prova al buio non fa progressi, e la domanda che assilla gli investigatori è come l’assassino capito chi ha colpito al buio.

È possibile guardare Delitti in Paradiso sul sito di Rai Play, disponibile anche tramite app su tablet, smartphone, FireStick e Smart Tv. Gli episodi sono disponibili on-demand una settimana dopo la messa in onda cliccando qui.

Ralf Little è Neville Parker, il sostituto di Mooney. Tahj Miles è Marion Pryce, un nuovo membro del Dipartimento di Polizia di Honoré. Don Warrington è Selwyn Patterson, ufficiale superiore di St. Marie. Elizabeth Bourgine è Catherine Bordey, madre di Camille e proprietaria del bar dove la figlia ei colleghi si ritrovano. Tobi Bakare è JP Hooper, un giovane poliziotto un po’ impacciato ma ingenuo, che alla fine si integra bene nella squadra. Josephine Jobert è Florence Cassèl; dopo la morte del suo fidanzato, ha lasciato Saint-Marie per poi tornare dopo la promozione di Parker a sergente e la sostituzione di Mooney con Neville “New Moon” Parker.