“Diffondete questa foto”: l’ultimo messaggio lasciato dall’ex campione di basket morto in povertà

L’ultimo gesto di Sam Smith per cercare di salvare gli ultimi sopravvissuti di una generazione perduta: Sono rimasti in vita in 138, ma il tempo sta per scadere.

Il giocatore di basket Sam Smith è morto lo scorso 18 maggio all’età di 79 anni nella sua modesta casa di Indianapolis. L’uomo che ha legato il suo nome all’American Basketball Association (ABA), una lega professionistica statunitense che ha gareggiato con la più affermata National Basketball Association (NBA) tra il 1967 e il 1976, è morto durante la lotta.

Solo quattro delle squadre superstiti dell’ABA (i Brooklyn Nets, i Denver Nuggets, gli Indiana Pacers e i San Antonio Spurs, che ora fanno parte dell’NBA) sono sopravvissute alla fusione, che ha portato all’eliminazione delle altre e ha lasciato molti giocatori senza lavoro.

Giovani atleti che nel corso degli anni sono diventati uomini e poi anziani in condizioni di indigenza. In altre parole, i giocatori che non hanno trovato una collocazione a lungo termine nell’NBA sono rimasti senza stipendio, pensione o assicurazione sanitaria. Questi ex giocatori ABA hanno ormai 70 e 80 anni. Alcuni sono senzatetto e vivono sotto i ponti, mentre altri muoiono senza i soldi per un funerale adeguato e quindi in solitudine.

Smith ritiene di essere fortunato ad avere un’assicurazione sanitaria; almeno è in salute. La sua situazione, tuttavia, non è diversa da quella di una generazione perduta di giocatori di basket. I riflettori dell’arena del basket si sono spenti per lui da decenni: dopo aver vinto il campionato ABA con gli Utah Stars, ha trovato lavoro come supervisore della sicurezza presso lo stabilimento di assemblaggio Ford di Indianapolis. È passato molto tempo da quando Sam ha telefonato per chiedere i soldi per la benzina, perché le cose sono andate sempre peggio.

Cinque anni fa, in occasione della 50a riunione della sua squadra campione del Kentucky Wesleyan College, Smith telefonò alla Dropping Dimes Foundation, che fornisce assistenza ai giocatori ABA in difficoltà e alle loro famiglie, per chiedere un prestito poiché era a corto di denaro. Parlò con Scott Tarter, amministratore delegato e fondatore della fondazione, che gli promise 250 dollari se avesse partecipato alla riunione. L’associazione gli ha dato i contanti dicendo che si trattava di un regalo, non di un prestito.

Oltre a prendersi cura del figlio autistico, Smith e sua moglie Helen hanno dovuto elaborare il lutto della figlia, morta da madre single due anni prima. “Mi ha chiamato in lacrime”, ha detto Tarter. Poiché non aveva abbastanza denaro per coprire i costi del funerale della figlia, Smith stava ancora aspettando una pensione dall’NBA, che non arrivava. L’associazione lo ha comunque assistito, poiché gli era stata negata la pensione a causa della sua precedente professione di giocatore NBA.

In questa fotografia, scattata prima di morire, Smith giace in un letto d’ospedale con in mano un pallone da basket ABA, una palla da basket dei tempi andati. La leggenda dell’NBA e Hall of Famer Julius Erving era solito schiacciare la palla e farla sembrare un’arancia tenendola in mano e sbattendola a terra. Prima di diventare una leggenda dell’NBA, Erving era noto per schiacciare la palla e farla sembrare un’arancia. Sam Smith voleva che questa foto fosse vista da quante più persone possibile perché voleva esprimere la sua angoscia. Quando Tarter scattò la foto, Sam gli afferrò il braccio e lo avvicinò. Smith ha detto: “Farei di tutto per convincere l’NBA ad aiutare questi ragazzi”. Il suo desiderio potrebbe non essere troppo tardi per qualcun altro che sta lottando per anni in modo dignitoso.

Dal 1965, i giocatori NBA hanno diritto alla pensione e all’assistenza sanitaria dopo aver giocato almeno tre stagioni. Se un giocatore giocava almeno tre stagioni nell’ABA, non aveva diritto a una pensione mensile o ad altri benefici, come la copertura sanitaria a vita, il programma di rimborso delle tasse scolastiche e altro ancora. A causa della fusione, molti giocatori dell’ABA non raggiunsero mai la NBA. Tuttavia, quelli che lo fecero giocarono solo una o due stagioni. Senza tre anni di militanza, per quanto abbiano contribuito all’ABA, non hanno nulla. Smith è uno di quelli che ha dato il massimo in una sola delle due leghe e di conseguenza si è ritrovato senza nulla. “Sono molto arrabbiato con l’NBA”, ha dichiarato a USA Today Tarter. “Ecco un ragazzo che dovrebbe godersi la pensione, e invece… un altro è morto”.