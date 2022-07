Dipendente di una caffetteria è povero e depresso, ma una cliente gli regala i soldi per un’auto: ‘Mi hai salvato’

Spesso trascuriamo le cose belle della nostra vita quando ci concentriamo su ciò che non abbiamo. Nel tentativo di cambiare questa situazione, un tiktoker ha organizzato una sorpresa per uno sconosciuto a caso, condividendo l’esperienza per ispirare e incoraggiare altri a fare lo stesso, a seconda delle proprie risorse. Nel video, la tiktoker Perri Saenz e un’amica entrano in uno Starbucks, una nota catena americana di caffetterie, per ordinare un caffè. Invece di ordinare, la ragazza pone una domanda a un dipendente.

“Qual è il tuo obiettivo finale?” Perri chiede. Manny, il barista, gli risponde che desidera acquistare un veicolo proprio. Perri gli chiede quanto pensa che costerebbe un’auto e lui risponde: “1.000 euro”.

Perri chiede: “Quale problema ti preoccupa?”. Manny risponde che sta lottando contro la depressione. Sto soffrendo di depressione”, dice. La giovane donna è sorpresa dalla sua franchezza e accetta l’invito a uscire con lui, dicendo: “Forse ci incontreremo di nuovo”.

Subito dopo la scena in cui Manny apre un regalo e scopre che si tratta di una scatola di legno, un mazzo di rose rosse e un modellino di automobile, si vedono Perri e la sua amica andare al negozio per preparare una sorpresa per lui.

Perri si reca ancora una volta sul posto e dice a Manny: “Siamo stati ispirati dal tuo racconto e volevamo regalarti qualcosa”. Manny è felicissimo, afferra il mazzo di rose e dichiara: “Grazie mille. Non mi hanno mai regalato dei fiori prima d’ora”.

Manny apre la scatola e trova il modellino dell’auto accanto a delle banconote. “Sono mille euro”, dice Perri, “così puoi comprare l’auto che vuoi”. La giovane donna consegna la scatola di legno al cameriere.

Gli occhi di un giovane uomo brillano mentre ringrazia una giovane donna per la sua gentilezza, rivelando una profonda emozione: “Stamattina volevo morire. Non volevo nemmeno svegliarmi”. La donna ha risposto con parole tenere: “Dio ti sta facendo sapere che dovresti essere qui e che sei molto amato. La luce tornerà a splendere sul tuo volto”.

Il gesto altruistico è stato accolto con ammirazione e un sostegno travolgente dopo che la clip è diventata virale e ha ricevuto più di 40,6 milioni di visualizzazioni. “Grazie per aver salvato una vita. La gentilezza è fondamentale, ragazzi”, ha commentato un utente.

La Dream Machine Foundation, gestita da Charlie Rocket, un influencer, ha aiutato Perri a fare questa sorpresa. Per il nuovo veicolo di Manny sono stati donati 1.000 euro e poi è stata organizzata una raccolta fondi per superare questa cifra e regalargli un’auto molto migliore. La campagna ha raccolto oltre 38.572 euro, molto più dell’obiettivo iniziale di 15.000 euro. Dobbiamo sempre ricordare che anche un piccolo gesto può significare molto per qualcuno al bar o al lavoro. Ognuno di noi ha una storia da raccontare e, anche se può includere momenti felici e tristi, dovremmo sempre ricordare che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza.