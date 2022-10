Dodi Battaglia: chi sono i quattro figli del cantante avuti da tre donne diverse

Dodi Battaglia lo conosciamo tutti per essere un noto chitarrista italiano e nello specifico è uno dei componenti di uno dei gruppi più importanti della musica italiana. Stiamo ovviamente parlando dei Pooh. Ad ogni modo, oltre ad essere stato un grande chitarrista è soprannominato uno dei più talentuosi della storia della musica italiana ed Europea, Dodi ha avuto anche una vita sentimentale piuttosto movimentata avendo avuto ben tre donne diverse e quattro figli. Facciamo un pò di chiarezza.

Dodi Battaglia, la sua vita sentimentale

L’artista è stato sposato per ben tre volte. Una prima volta è stato sposato negli anni 70 con Louise Van buren, una donna che ha incontrato al Vum vum di Roma. Dalla loro unione è nata poi nel 1975 una figlia di nome Sarah Elisabeth. Due anni dopo poi è arrivata una seconda figlia, ovvero Serena Grace. Riguardo la primogenita sappiamo che ha intrapreso una carriera da diplomatica mentre Serena è comunque una designer di moda. Il matrimonio con la discendente di Martin Van buren è finito poi negli anni 80 quando Dodi si è legata a Loretta Lanfredi.

Tre mogli e quattro figli nella vita di Dodi

I due hanno avuto sicuramente una relazione che hanno tentato di mantenere lontano dai riflettori ed effettivamente ci sono riusciti. Da questa storia è nato un terzo figlio ovvero Daniele venuto al mondo nel 1981 il quale pare che abbia deciso di seguire le orme del padre e della madre. Daniele Battaglia infatti in tutti questi anni si è fatta strada nel mondo della radio e oggi è un noto speaker. Ha preso parte anche all’Isola dei famosi come naufrago e poi anche come inviato. Ai suoi figli Dodi ha dedicato anche il suo primo album da solista intitolato Più in alto che c’è pubblicato esattamente nel 1985.

Il terzo matrimonio con Paola Toeschi

Una volta finita la relazione con Loretta Lanfredi poi Dodi si è sposato con la pilota Alessandra Merluzzi con la quale è convolato a nozze per la seconda volta, ma il matrimonio sarebbe naufragato velocemente. Infine, Dodi ha incontrato Paola Toeschi con la quale è rimasto insieme fino alla morte purtroppo di quest’ultima, avvenuta soltanto nei giorni scorsi. I due hanno avuto una figlia di nome Sofia nata nel 2005.