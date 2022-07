Donna uccisa a coltellate a Cadorago dal compagno per gelosia: i vicini li hanno sentiti litigare

Gli inquirenti hanno ascoltato le testimonianze dei vicini che affermano di aver assistito a una violenta lite tra la vittima e il suo compagno, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La lite sarebbe avvenuta intorno alle 5 del mattino del 25 luglio in un appartamento di via Leopardi a Cadorago. La vittima avrebbe compiuto 34 anni tra pochi mesi. È stata trovata morta sul posto dagli agenti di polizia.

Un uomo e una donna che viveno insieme da un paio d’anni, ma avrà avuto una discussione alla gelosia di lui. L’uomo dovrebbe afferrare un coltello da cucina e mentre la donna cercava di scappare, l’avrebbe accoltellata più volte alla schiena e al petto.

I carabinieri hanno bussato alla porta di un appartamento a Lomazzo, in Svizzera. Ad aprire è stato un uomo di 37 anni che aveva le mani sporche di sangue e non ha voluto dire una sola parola. Gli agenti hanno poi trovato una donna senza vita nel bagno: era stata pugnalata a morte con un coltello da cucina. Sul posto sono arrivati ​​gli operatori sanitari della Croce Rossa di Lomazzo e l’ambulanza di Cantù, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Nelle ore del pubblico il ministero che indaga sul caso, Mariano Fadda, sentirà i familiari vicini di casa. Questi ultimi né già riferiti ai Carabinieri non aver mai sentito negli anni né liti urla. Sarà inoltre disposta l’autopsia per capire le cause del decesso.