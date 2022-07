Dramma in casa: mamma cade dalla scala a chiocciola e muore, in braccio aveva la figlia di 24 giorni

Una neomamma di 34 anni è stata vittima di un drammatico incidente a Bari. La figlia neonata è ancora in ospedale.

Nelle prime ore di sabato mattina, una giovane donna è morta dopo essere caduta dalle scale della sua casa a Bari mentre teneva in braccio la figlia di 24 giorni. La giovane donna e la sua bambina sono state trasportate in ospedale per le cure mediche e la piccola è attualmente monitorata nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari.

La ricostruzione dei fatti, per quanto è stato fatto fino ad ora, è avvenuta intorno alle 3:30. Un incidente domestico è stato segnalato al 118. Secondo quanto ricostruito, la neomamma, a causa di una caduta o di un malore, è precipitata dalla scala a chiocciola del quartiere Bari Palese nella prima mattinata di domenica. Si ritiene che sia caduta dalle scale e abbia battuto la testa a terra. A causa di questo infortunio è morta nell’ambulanza che la trasportava dalla sua abitazione al Policlinico.