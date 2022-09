È stato incredibile assistere a Reazione a catena. Le Tre e un quarto non potevo credere alla loro fortuna

Ieri si è tenuto uno sciopero senza precedenti del game show estivo pre-serale di Rai1 presso la sede romana della Rai, che ha portato alla cancellazione de La vita in diretta. Per questo motivo il programma, che era previsto dalle 17.05 alle 18.45, è stato completamente cancellato da Rai1. Al posto del programma di Alberto Matano è stato trasmesso un mix di repliche delle puntate della serie Reazione a catena di quest’estate. Marco Liorni è stato in video per quasi tre ore, ed è apparso per gli ultimi due minuti con segmenti di vari programmi e l’intervista vera e propria per oggi .