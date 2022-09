Tale e Quale Show le linee guida e cast svelato da Carlo Conti

Ogni anno, molte celebrità cercano di entrare nella rosa dei concorrenti di Tale e Quale Show su Rai Uno perché il programma ha un grande successo. Ma come vengono selezionati? Lo rivela lo stesso Carlo Conti a pochi giorni dal ritorno in onda del programma.

Il programma più noto di Rai Uno, Tale e Quale Show, ricomincerà ad andare in onda il 30 settembre 2019. Ogni anno Carlo Conti riceve numerose richieste da parte di vip che vogliono partecipare al programma. Quali sono i requisiti per partecipare a Tale e Quale Show? In un’intervista rilasciata questa settimana a DiPiùTV , il conduttore del programma ha rivelato le qualità importanti che il concorso per più celebrità di Rai Uno cerca nei potenziali partecipanti.