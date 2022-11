Ema Stokholma e Angelo Madonia sono una coppia? Come stanno le cose

Da tempo si vocifera della sintonia tra Ema Stockholma e Angelo Madonia. La puntata di ieri ha fornito la risposta definitiva. Vediamo cosa è successo. Non è insolito che a Ballando con le Stelle si formino nuovi duetti: nell’edizione in corso, una coppia allievo-maestro ha attirato l’attenzione per la sua forte sintonia fin dalle prime esibizioni: Ema Stockholma e Angelo Madonia.

Ema Stockholma e Angelo Madonia stanno insieme?

Una conduttrice radiofonica ha recentemente rivelato il suo difficile passato e gli abusi psicologici subiti durante la partecipazione a Ballando con le stelle. Sembra che Angelo Madonia, il suo partner di ballo, fosse un suo caro amico in quell’occasione, e la conferma della loro relazione di ieri sera non è stata una sorpresa. Il conduttore ha ringraziato Madonia per la sua presenza nella sua vita e nello show, e sappiamo tutti quanto si imbarazzi quando viene menzionata la sua relazione con la concorrente.

Dalle battute scherzose alle dichiarazioni tenere, la coppia ha dato diversi segnali di una relazione seria.

“Angelo è una persona su cui so di poter contare. Non mi aspettavo di sentirmi così con lui. Non so definire il nostro rapporto, ma stiamo bene insieme”

Madonia ha detto di trovarsi in un momento difficile, poiché ha recentemente perso il padre e la vicinanza di Ema l’ha aiutata; si prendono cura l’una dell’altra: “La cosa di cui sono più grata è che lei si preoccupa di me e io di lei. Questo porta gioia al mio cuore. Ci sosteniamo a vicenda”, ha detto.