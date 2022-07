Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi: “È diventata famosa grazie al gossip e ora chiede di non speculare”. Il precedente tra loro

Pur non essendo mai restio a esprimere le proprie convinzioni, Fabrizio Corona è talvolta eccessivamente critico (sia come fotografo dei paparazzi che come regista dei giochi mediatici del mondo dello spettacolo). Ricordate la presenza di Corona al Grande Fratello Vip 3? Lì si è confrontato con l’ex fidanzata Silvia Provvedi, ma con grande sorpresa di tutti si è subito confrontato con la conduttrice del programma, Ilary Blasi. La Blasi dallo studio ha rimproverato Corona per aver usato un linguaggio dispregiativo nei suoi confronti: “Sei tu la vera testa di formaggio!”, ha detto. Come hanno reagito questa volta? La reazione di Corona all’aggressione verbale della Blasi ha suscitato molti commenti. Cosa ha spinto Corona a scagliarsi contro la conduttrice oggi? Durante il programma, la Blasi ha fatto riferimento a un periodo preciso: “Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?”, ha urlato.

All’epoca del matrimonio con Francesco Totti, circolò la voce che il suo legame con Corona avesse causato l’annullamento delle nozze. Totti decise di spiegare quanto accaduto poche ore prima della cerimonia nella sua autobiografia: “Poco prima del matrimonio cominciò a circolare la voce che avessi avuto una relazione con un’altra donna. Alcune dichiarazioni rilasciate all’epoca da Flavia Vento lasciavano intendere che lei avesse avuto una relazione con me. Corona cercò di mettersi in contatto con i consulenti di Totti per proporre la seconda parte dell’intervista della Vento. L’offerta non tardò ad arrivare. Secondo Corona, sarebbe stata venduta esclusivamente a loro e non ai giornali per ridurre il clamore mediatico.

Da notare che da questa vicenda non sarebbero emerse informazioni significative per verificare l’affermazione di Fabrizio Corona (nonostante la disponibilità del fratello di Totti, Riccardo, ad acquistare il gossip per salvaguardare Ilary e la sua famiglia). Questo è il motivo per cui il Gf Vip si è scontrato. Alcune questioni erano state trascurate per troppo tempo. Tutto è ormai dimenticato? Non proprio. Fabrizio Corona ha deciso di commentare la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti.

In risposta all’intervista rilasciata da Ilary Blasi all’Ansa sulla sua separazione da Francesco Totti dopo 17 anni, Corona ha postato sulla sua pagina Instagram alcuni suoi pensieri. Ha ritenuto che i commenti della Blasi fossero inappropriati, anche in caso di crisi personale. Ha scritto: “Come al solito i commenti di Ilary Blasi sono fuori luogo anche in un momento personale doloroso: egoriferiti e accusatori”. Ha anche commentato: “Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, foto in posa, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni d’amore, foto con i figli, e ogni volta essere stata pagata eccessivamente per le esclusive, chiede di non speculare a giornali, televisioni e fotografi, quando lo ha fatto per 20 anni”.

Nonostante le sue proteste, Fabrizio Corona ha chiesto a giornalisti e paparazzi di attenersi al loro lavoro. In un messaggio del 21 marzo si è rivolto a loro: “Per favore, fate il lavoro per cui siete pagati. Io mi sono licenziato”. Foto di Noemi con il giovane, con i loro figli, e così via. Non fate speculazioni, fate solo il vostro lavoro, come sempre, e guadagnate soldi (come sempre). Chi entra in questo mondo e ne gode i vantaggi deve anche accettarne gli svantaggi. Mi dispiace per i bambini che non sono stati coinvolti ma che sono stati esposti. Inoltre, almeno c’è un mercato riaperto, che porta soldi e posti di lavoro per i fotografi e la stampa, un settore che è in difficoltà economica”. Sembra che questa volta Corona stesso dica che lo spettacolo inizia quando finisce.