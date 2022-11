Federica Vincenti: chi è la moglie di Michele Placido, età, carriera, vita privata

Federica Vincenti è la moglie di Michele Placido, un noto attore e regista ed anche sceneggiatore di grande successo. Di lui sappiamo tanto anche da un punto di vista artistico e privato, ma cosa conosciamo in realtà della moglie? Sappiamo bene che i due stanno insieme da diverso tempo e che sono molto innamorati l’uno dell’altro.

Federica Vincenti, chi è la moglie di Michele Placido

È un’attrice nata il 8 novembre 1983 è da 37 anni. È nata sotto il segno zodiacale dello Scorpione e pare che sia molto più giovane di Michele Placido. Effettivamente tra i due ci sono ben 37 anni di differenza. I due sono convolati a nozze nel 2012, dopo diversi anni di fidanzamento. Pare che a soli 19 anni Federica sia entrata a far parte dell’Accademia nazionale d’arte drammatica ed ha studiato canto lirico, recitazione e anche pianoforte. In tutti questi anni si è dimostrata una artista di grande livello e ha dimostrato anche di avere grandi doti canore e di recitazione. È stata fidanzata per tanti anni con Michele e poi i due sono convolati a nozze nel 2012. Nel 2006 hanno avuto un figlio di nome Gabriele che oggi ha 16 anni.