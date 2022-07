Ferito a coltellate nella notte a Foggia: Francesco muore a 17 anni, rabbia dei parenti in ospedale

Un bagno di sangue è avvenuto ieri sera, lunedì 18 luglio, a San Severo, in provincia di Foggia, dove un ragazzo di 17 anni, Francesco Pio D’Augelli, è stato accoltellato all’addome ed è morto. Via Lucera a San Severo è stata il luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 21 di lunedì.L’adolescente è stato trovato sanguinante sul marciapiede con una grave ferita al fianco sinistro. È riuscito a trascinarsi per qualche decina di metri prima di crollare.

Una giovane vittima è stata scoperta distesa sull’asfalto ieri sera, lunedì 18 luglio, intorno alle 21 in via Lucera con una grave ferita al fianco sinistro. A poche decine di metri dal punto in cui è caduto, è riuscito a trascinarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la vittima è stata trasportata all’ospedale Masselli Mascia, dove si è scatenata una rissa tra amici e parenti di un ragazzo di 17 anni dopo che ne è stato dichiarato il decesso.