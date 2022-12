Giampiero Mughini e Michela Pandolfi perché non hanno avuto figli?

Giampiero Mughini, noto scrittore e giornalista, non ha mai rinunciato a esprimere la sua opinione su molti argomenti; allora perché non ha mai avuto figli?

Giampiero Mughini è ospite della trasmissione “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini questo sabato 27 marzo 2021. Il giornalista 78enne è sposato da 28 anni con Michela Pandolfi. Durante una puntata di “Vieni da me” la coppia ha condiviso la propria storia. Michela ha 62 anni e lavora come costumista, preferendo rimanere dietro le quinte, a differenza del marito che è spesso protagonista dei media. Giampiero ha ammesso di esserle stato infedele una volta, ma ha insistito sul fatto che si trattava solo di una relazione fisica e che non l’aveva mai lasciata dal punto di vista emotivo. La coppia ha deciso di non avere figli propri.

Giampiero Mughini, il rapporto con la moglie Michela

Mughini ha ammesso di provare un forte sentimento per la sua compagna: “Non mi dispiacerebbe stare con lei per altri 28 anni”. Il loro legame è illimitato, ma anche carico di discussioni e trappole: la moglie l’ha descritta come “delicata come un pennacchio”. Infine, lo stesso editorialista e scrittore, che abitualmente censura numerosi ambienti (dal calcio alle questioni governative) ha scoperto di non aver trascorso insieme le vacanze di Natale: Questa è la sua idea di famiglia, mentre io lavoro: così a casa nessuno mi disturba e io ottengo di più.

Di Michela Pandolfi non si conoscono molte informazioni, ma la carriera del marito Giampiero Mughini è tutta un’altra storia. Giampiero è nato a Catania il 16 aprile 1941 e fin da giovane ha avuto la passione per il giornalismo, soprattutto quello politico. Con l’avanzare dell’età è stato sempre più coinvolto in diversi media e ha persino fondato una propria rivista chiamata Giovane Critica. Negli anni Ottanta si allontana dalla politica e si dedica alla scrittura di libri e alle apparizioni televisive, che diventeranno il suo obiettivo principale negli anni a venire.