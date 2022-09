Ginevra Lamborghini è scoppiata in lacrime al “GF Vip” per una sorpresa del papà, mentre la sorella Elettra è sempre più distante

Non è stato semplice per Ginevra Lamborghini negli ultimi giorni nella residenza più spiata d’Italia, dove il morso della nostalgia non si è mai placato, un sentimento di nostalgia per la sorella Elettra, di cui si è parlato nell’ultima puntata del GF Vip 7 (con tanto di avvertimento da parte del cantante). Il padre l’ha sorpresa con tante lacrime che scorrevano ancora una volta sul suo bel viso, e la sorella è apparsa sempre più distante. Nel frattempo, alcune donne della Casa l’hanno attaccata.

Ginevra Lamborghini, le lacrime per la sorpresa del papà

Avere un cognome vitale non è di solito un segno che i membri della famiglia Lamborghini si vedano sul piccolo schermo, con l’eccezione di Elettra, un’artista nota e variegata. Tonino Lamborghini, però, questa volta ha ceduto alle lusinghe di Alfonso Signorini e ha fatto un’eccezione, mostrandosi in un videomessaggio alla figlia in un momento di fragilità. Il 25 settembre 2018la dolce Ginevra ha compiuto 30 anni e ha organizzato una festa cubana per tutti gli inquilini del GF Vip 7. La famiglia è sempre la famiglia, così le parole di Tonino in un flash hanno fatto scoppiare in lacrime la Lamborghini, sottolineando il suo desiderio di ricordare l’uomo più importante della sua vita. Nonostante tutto, nonostante la “colpa” di Elettra, ha i suoi di sentirsi spesso esclusa dai genitori .

Elettra Lamborghini su Instagram, distante (o forse no)

Ginevra Lamborghini è rimasta sconvolta dai commenti del padre Tonino sulla sorella Elettra durante il GF Vip 7, secondo quanto dichiarato dalla stessa. La star del reality ha dichiarato che tra loro c’è che non va e che non si parlano da anni, dividendo la famiglia anche in occasione di festività vieni il Natale. Elettra e Afrojack, che hanno appena festeggiato il loro primo anniversario il 26 settembre, non sono stati invitati al matrimonio, nonostante la Lamborghini e il DJ siano molto legati. Ginevra non ha commentato la verità del reality show dopo la diretta di lunedì. Dopo la diretta di lunedì, sul suo account Instagram sono spuntate delle immagini che sembrano essere una frecciatina alla sorella Elettra, che ha ravvisato una macchia indelebile nell’invito della sorella all’evento. Ginevra vede il mancato invito di Elettra al matrimonio come una ferita indelebile, una ferita che vive ogni giorno.

Giulia Salemi, social manager degli eventi del GF Vip, ha postato sull’account Instagram di Elettra Lamborghini appena un’ora dopo il momento di Ginevra per i suoi doppiaggi : ha visto un video con la canzone Mal di stomaco di Fabri Fibra e poi lo ha cancellato. Si è trattato di un errore? Una coincidenza? Domande da Lamborghini che probabilmente non arriveranno mai risposta.

“GF Vip 7”, Ginevra divide la Casa