Giulia Salemi chi è? Età, carriera, fidanzato, figli e Pierpaolo

Giulia Salemi è una delle showgirl più famose d’Italia. Ha partecipato ai più importanti reality show della televisione italiana come il “Grande Fratello Vip” e “L’Isola dei Famosi”. Ora Giulia Salemi sarà presente in una nuova edizione del GF VIP Party! Condurrà insieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi, una nuova stagione in cui giudicheranno i nuovi partecipanti per le loro performance nei rispettivi programmi prima di entrare nella casa.

Chi è Giulia Salemi?

Nome: Giulia Salemi

Età: 29 anni

Data di Nascita: 1 aprile 1993

Segno Zodiacale: Ariete

Luogo di Nascita: Piacenza

Professione: Modella e showgirl

Altezza: 174 cm

Peso: 62 kg

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @giuliasalemi

Biografia

Giulia Salemi è nata a Piacenza ma ha origini italo-iraniane. Infatti, la madre è Fariba Tehrani, iraniana che ha partecipato con la figlia a Pechino Express 2016, mentre il padre è Mario Salemi, di professione poliziotto. Giulia Salemi ha studiato al Liceo Scientifico e ha frequentato un solo anno di università presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Cattolica di Piacenza. Si trasferisce poi a Milano per lavoro e recentemente ha voglia di tornare a studiare e ha pensato di iscriversi a Scienze della Comunicazione.

Ha conosciuto il suo primo fidanzato, Abraham Garcia (ex di Elettra Lamborghini), in Spagna e lo ha poi ritrovato agli MTV Awards italiani dove si sono frequentati per qualche tempo. Altre sue relazioni famose sono state con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez ed ex di Giulia De Lellis, e Francesco Monte, attualmente fidanzato con Isabella De Candia.

Lavoro e Carriera

Giulia Salemi ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia 2014. Si è classificata quarta, ha vinto le fasce di Miss Sorrisi e Canzoni e Miss Sport Lotto Emilia Romagna ed è diventata opinionista in diversi programmi tra cui Tiki Taka e Quelli che il calcio . La sua partecipazione a questo programma ha contribuito al lancio di Leotta e Pierdomenico.

Nel 2015 partecipa a Pechino Express il reality show di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca in con la madre Fariba Teherani forma la coppia “le Persiane”, nel programma che comprende anche Naike Rivelli. Successivamente conduce il programma calcistico Leyton Orient con Simona Ventura e Milan-Roma con Giancarlo Magalli. Dopo aver partecipato su Mtv a Super Shore (nel 2016 dove ha una relazione con il suo ex Abraham Garcia Arevalo) e aver condotto la versione italiana sempre su Mtv di Ridiculousness diventa concorrente del Grande Fratello Vip 2018 insieme ad altri personaggi tra cui ricordiamo Monsè , Benedetta Mazza, Stefano Sala. Nel 2020 partecipa nuovamente al Grande Fratello Vip 2020, dove si fidanza con Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli

Si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 5. Dopo una breve storia d’amore e una sorprendente proposta di matrimonio, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno ora insieme ufficializzato. Affrontano la sfida del Grande Fratello fianco a fianco, confrontandosi l’uno con l’altra.

La storia d’amore di Pierpaolo e Giulia diventa ancora più intensa, si avvicinano e ora condividono la stessa vita! La coppia ha già iniziato la costruzione della loro nuova casa insieme a Roma, vicino a Villa Borghese: una villa dove vivranno insieme ai loro due figli. Inoltre, Giulia ha recentemente lasciato il suo lavoro a La7 per potersi finalmente dedicare alla famiglia. I due viaggiano spesso insieme e si contattano il più spesso possibile anche sui social network nonostante la distanza: su Instagram Pierpaolo apprezza molte foto di Giulia e viceversa.