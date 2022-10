Hai capito chi è Giulia Salemi? Età, carriera, vita privata, ex fidanzato, Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è una nota modella e showgirl Italo persiana la quale ha preso parte a diversi programmi televisivi e soprattutto reality show. È stata per ben due volte Una concorrente del Grande Fratello vip 3 dove ha conosciuto il suo ex fidanzato Francesco Monte e l’attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli. Ma che cosa conosciamo in realtà di lei e della sua vita privata oltre che della sua carriera?

Giulia Salemi chi è

È nata a Piacenza esattamente il primo Aprile 1993 sotto il segno dell’Ariete. Le sue origini sono Italo iraniane visto che sua madre Fariba tehrani è iraniana ed ha partecipato insieme alla figlia Pechino Express 2016. Il padre invece si chiama Mario Salemi ed è un poliziotto ed ha studiato al liceo scientifico di ha frequentato poi un solo anno della facoltà di Economia e Commercio alla Cattolica di Piacenza. Successivamente si è trasferita a Milano per lavorare li e pare che sia tornata a studiare iscrivendoti a scienze della comunicazione. Ha partecipato a diversi concorsi di bellezza ed è stata anche ospite in diversi programmi televisivi. È molto seguita sui social network dove ha un seguito di oltre un milione e 200 mila follower.

Carriera

Ha iniziato a frequentare il mondo dello show business partecipando a Miss Italia 2014 e dopo aver vinto il titolo di Miss Piacenza. Si è classificato al quarto posto e ha vinto le fasce mille Sorrisi e Canzoni e mi Sisport Lotto Emilia Romagna. Nel 2015 è diventata una concorrente di Pechino Express in reality su Rai2 insieme alla madre. Poi ha condotto il programma calcistico leyton Orient insieme a Simona Ventura e poi ancora Milano a Roma con Giancarlo Magalli. Ha partecipato al super Shore il programma su Mtv ed ha condotto anche la versione italiana su MTV di Ridicousness. Nel 2018 è diventata una concorrente del Grande Fratello vip ed ha preso parte ancora una volta allo stesso reality nel 2020 dove ha conosciuto Pierpaolo Pretelli. A settembre 2020 Giulia si è impegnata con un altro programma intitolato disconnessi On the road andato in onda su Italia 1 insieme a Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

VIta privata

Ha avuto una storia molto importante con Francesco Monte che ha conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia. I due sono stati insieme per qualche mese poi ti sono detti Addio. Le sono stati attribuiti diversi flirt, anche se alcuni di questi non sono stati confermati come quello con Marco cartasegna l’ex tronista e con Marco Ferri. Nell’estate 2020 è stato attribuito un altro flirt ovvero l’imprenditore Mosche. Adesso il fidanzato da oltre un anno con Pierpaolo Pretelli.