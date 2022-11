Hai capito chi è Alessandra Merluzzi ex moglie Dodi Battaglia: “Mi tradiva e picchiava”

Già prima del divorzio con la prima moglie Louise Van Buren, Alessandra Merluzzi era una delle mogli più singolari di Dodi Battaglia. Seconda in linea di successione, è subentrata al fianco di Battaglia dopo la separazione. Battaglia e le altre donne della sua vita non avranno figli, ma questo non sarà la causa del suo recente scontro con il campione. Battaglia è stato accusato di aver picchiato e tradito Alessandra Merluzzi nel 2005, 15 anni dopo il loro incontro a Monza.

Si dice che sia stato abbindolato da un guru-psicologo e che all’improvviso abbia smesso di amarmi”, racconta il pilota, riferendosi a Dodi in un’intervista a Vanity Fair. Nonostante le sei vittorie al volante, Battaglia divenne la sua ombra. Alla fine degli anni Novanta, Merluzzi era così innamorata di lui da diventare la sua ombra. Fu ripudiata dall’artista, che non le spiegò mai il motivo. “Voglio giustizia, danni biologici, morali, perché la mia vita è stata rovinata”, ha detto. In seguito, Dodi ha negato le accuse al Piccolo e si è riservato la possibilità di chiedere l’intervento del giudice. Era sicuro che il motivo delle parole della sua ex fosse dovuto a un obiettivo preciso.

Alessandra Merluzzi ricorda di essere stata abbordata da Dodi Battaglia. Si sposarono a Trieste due anni dopo, dice. Negli anni Novanta, quando la Merluzzi fu attratta per la prima volta da quel bolognese “bello e prestante”, che indossava un cappotto nero e la affascinava in un attimo, ne rimase affascinata. Ha vissuto a Trieste per i nove anni successivi e si è trasferita a Bologna, dove è nato il chitarrista dei Pooh.

Più di dieci anni fa, riporta Vanity Fair, la relazione della coppia si è conclusa in modo terribile, e sembra che si ripeterà. Lei lo segue ovunque, ma non basta. La relazione non supererà la decima pietra miliare e l’interruzione sarà dura. Nonostante i due saranno costretti a ricongiungersi in tribunale e la separazione non sarà semplice, come spiega Merluzzi nella lunga intervista di Vanity Fair. Oggi, giovedì 12 settembre 2019, Techetechetè renderà onore ai Pooh e alla loro storia, a partire dagli anni d’oro con Dodi Battaglia. Anche se non lo sentiamo da tempo, lo ricordiamo con affetto. All’ex campione del mondo, invece, è associata una cerimonia che si è svolta nella chiesetta di Muggia, in provincia di Trieste. Il chitarrista vedrà presto la felicità di quei giorni trasformarsi nella miseria della separazione, dopo aver accolto gli ospiti nel suo ricevimento di villa Geringer.

Dodi Battaglia, chi è l’ex compagna Loretta Lanfredi dopo Alessandra Merluzzi: perché finì tra loro

Loretta Lanfredi ha dato alla luce il terzo figlio di lei e Dodi Battaglia, Daniele, nel 1986. Battaglia divorziò dalla prima moglie, Louise Van Buren, poco prima della relazione con Loretta. Alessandra Merluzzi divenne la sua seconda moglie all’inizio degli anni Novanta. Durante la sua relazione con Loretta Lanfredi, Battaglia ha avuto un figlio, Daniele. Grazie alla carriera dei genitori, Daniele è cresciuto nel mondo dello spettacolo e ha svolto una professione simile come conduttore radiofonico, cantante e presentatore televisivo. Nel 2010 ha vinto la versione italiana de “L’Isola dei Famosi” aggiudicandosi un premio di 200.000 euro.

Daniele ha collaborato con il padre Dodi Battaglia nella sua etichetta discografica come compositore, autore e produttore e ha registrato diversi inediti, usciti nel primo album da solista, intitolato “Tutto il mare che vorrei“, che è uscito nel 2008. Dalla madre, però, ha ripreso l’amore per il teatro e la recitazione. In molti ricorderanno Loretta Lanfredi per la sua interpretazione in “Ho conosciuto Magnus” di Paolo Angelini. Sull’unione con il chitarrista dei Pooh, l’attrice ha sempre mantenuto il massimo riserbo e la loro unione è sempre stata vissuta lontano dai riflettori.