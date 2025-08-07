Accoltella un’amica durante una lite: 24enne denunciata a Ercolano, 25enne in ospedale





Una discussione nata per motivi apparentemente insignificanti si è trasformata in un episodio di violenza nella città di Ercolano, in provincia di Napoli. Una ragazza di 25 anni è stata ferita con un coltello da una sua conoscente, una giovane di 24 anni, che ora deve rispondere delle accuse di lesioni personali e possesso ingiustificato di arma da taglio.





L’incidente si è verificato nella serata di ieri, quando le due giovani, entrambe residenti nella zona, si sono incontrate. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, la lite avrebbe avuto origine da motivi di poco conto. Durante il confronto, la situazione è degenerata rapidamente e la 24enne avrebbe afferrato un coltello da cucina, colpendo la vittima con più fendenti.

La ragazza ferita è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Le lesioni riportate riguardano il gluteo e la coscia sinistra. Sebbene la prognosi ufficiale non sia ancora stata comunicata, fonti ospedaliere hanno riferito che la giovane non sarebbe in pericolo di vita. Al momento, rimane sotto osservazione presso il nosocomio.

Nel frattempo, i carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti sul luogo dell’aggressione e hanno avviato le indagini per ricostruire i dettagli dell’accaduto. Grazie alle testimonianze raccolte e agli elementi investigativi acquisiti, gli agenti sono riusciti a identificare rapidamente la presunta aggressora. La 24enne è stata rintracciata e denunciata alla competente Autorità Giudiziaria.

Le accuse mosse nei confronti della giovane includono il possesso ingiustificato di arma da taglio e lesioni personali. Al momento non è chiaro se il coltello utilizzato nell’aggressione fosse stato portato dalla ragazza o se fosse stato preso sul posto. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire ogni aspetto della vicenda e stabilire le eventuali responsabilità.

Questo episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, dove simili atti di violenza tra giovani sono raramente segnalati. Le autorità invitano alla calma e sottolineano l’importanza di gestire i conflitti in modo pacifico, evitando che situazioni apparentemente banali possano degenerare in conseguenze gravi.

L’ospedale Maresca, dove la 25enne è ricoverata, ha confermato che la giovane sta ricevendo tutte le cure necessarie. Nonostante il trauma subito, le condizioni generali della paziente sembrano stabili, ma sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti medici per sapere quando potrà essere dimessa.

L’identità delle due protagoniste della vicenda non è stata resa nota per motivi di privacy. Tuttavia, gli investigatori stanno cercando di raccogliere più informazioni sul loro rapporto e sulle circostanze che hanno portato al drammatico scontro. Non si esclude che possano emergere ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Questo caso rappresenta un ulteriore esempio della necessità di affrontare con attenzione le dinamiche sociali e relazionali tra i giovani. Le autorità locali stanno valutando iniziative per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alla gestione impropria delle emozioni e dei conflitti interpersonali.



