L’attore napoletano Leopoldo Mastelloni, 80 anni, è stato colpito da un ictus il 6 agosto





Il mondo dello spettacolo è in apprensione per Leopoldo Mastelloni, noto attore napoletano, che il 6 agosto è stato colpito da un ictus. L’artista, che ha da poco celebrato il traguardo degli 80 anni, si trova ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, dove i medici hanno disposto una prognosi riservata. La notizia è stata confermata dal suo entourage, che al momento non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’attore.





Leopoldo Mastelloni, nato il 12 luglio 1943, è una figura di spicco nel panorama teatrale e televisivo italiano. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale agli anni Sessanta, quando iniziò la sua carriera al Teatro Esse. Successivamente, ha lavorato nel cinema, partecipando al film “Inferno” diretto da Dario Argento, e ha conquistato il pubblico televisivo con programmi come “Bambole non c’è una lira” negli anni Ottanta. Tuttavia, la sua carriera sul piccolo schermo subì una battuta d’arresto dopo un episodio controverso legato a una bestemmia pronunciata in diretta televisiva. Dopo un periodo di lontananza, tornò in TV grazie al sostegno di Loretta Goggi, che lo volle in un suo programma.

In occasione del suo 80º compleanno, Mastelloni aveva rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino, riflettendo sulla sua vita e sulla carriera. L’attore aveva dichiarato: “Non ho molte prospettive di lavoro”, sottolineando le difficoltà che stava affrontando nel trovare nuove opportunità professionali. Queste parole avevano evidenziato il momento di crisi personale ed economica che stava vivendo. Lo scorso anno si era ipotizzato l’intervento della Legge Bacchelli, che prevede un vitalizio per cittadini illustri in difficoltà economiche, ma nulla si concretizzò nonostante l’interesse iniziale dell’allora ministro Sangiuliano. “Da Napoli per il mio compleanno non è arrivato nemmeno un augurio”, aveva aggiunto l’attore con amarezza.

Negli ultimi tempi, Mastelloni aveva parlato apertamente della sua depressione e delle difficoltà finanziarie che lo affliggevano. In un’intervista rilasciata ad aprile a Il Giornale, aveva espresso il peso delle sue condizioni economiche, spiegando che la sua pensione di 1200 euro al mese non era sufficiente per coprire le spese essenziali: “Togli il quinto per i debiti, restano meno di 1000 euro al mese. Ci devo pagare affitto e bollette: cosa avanza?”. Queste difficoltà lo avevano portato a pensieri estremi, come confessato nella stessa intervista: “Nel futuro vedo il buio. Penso alla morte. Il suicidio? Beh, se mi portano un bicchiere d’acqua che lo bevo e finisce tutto lì, sì mi piacerebbe morire così. Però sono vigliacco. L’idea di uccidermi mi viene, ma poi il mio cattolicesimo è di fondo. E non vorrei dare fastidio alle mie sorelle e a mio fratello.”

La notizia dell’ictus ha suscitato grande preoccupazione tra i fan e gli amici dell’attore, che sperano in un rapido miglioramento delle sue condizioni. Leopoldo Mastelloni ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo italiano, distinguendosi per il suo talento e la sua capacità di reinventarsi nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute dell’attore. L’ospedale Fatebenefratelli di Roma mantiene la prognosi riservata, lasciando intendere che la situazione richiede prudenza e attenzione medica costante. La comunità artistica e i suoi sostenitori attendono con ansia notizie positive.



