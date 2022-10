Hai capito chi è Alessandro Egger? Età, carriera, fidanzata, Instagram, House of Gucci e Ballando con le stelle

Alessandro Egger è un modello italo-serbo di 30 anni. È nato a Belgrado, in Serbia, il 6 settembre 1991. È noto soprattutto per essere il “bambino delle barrette Kinder” (un riferimento a un famoso spot televisivo degli anni ’80 per le barrette di cioccolato Kinder). Quest’anno sarà anche uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2022. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Carriera

Alessandro di Cristofalo, noto anche come Alessandra o Alessandro Drag Queen, è un attore, modello e drag queen. Inizia la sua carriera all’età di 13 anni per le pubblicità Kinder; è infatti il famoso “bambino del bar Kinder”. Da quel momento la sua carriera di modello e attore decolla. Partecipa a Un medico in famiglia, Shades of Truth e The Band, dove interpreta il ruolo di Nick. Nel 2021 ha recitato nel film di Ridley Scott House of Gucci, con Lady Gaga e Adam Driver. Alessandro ha sfilato per Versace e Dolce & Gabbana. Nel 2017 ha partecipato insieme alla madre a Pechino Express . Quest’anno sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle , condotto da Milly Carlucci. È famoso anche per l’esibizione della sua versione femminile: la drag queen Alessandra . È diventato virale un video insieme a Tommaso Zorzi in cui si strucca dalla sua versione Drag: “Mi scrivono le fidanzate e le mogli degli uomini che si vestono da donna. I miei video hanno suscitato una riflessione: sono uno schiaffo all’ignoranza e alla superficialità.”Fidanzata

Alessandro Egger è fidanzato da quasi 10 anni con la modella rumena Madalina Doroftei.