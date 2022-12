Hai capito chi è Andrea Bocelli? Età, dove è nato, moglie e figli

Andrea Bocelli è uno dei più grandi artisti della musica italiana ed internazionale. Noto in tutto il mondo, ha vinto numerosi premi ed ha collaborato con artisti di fama internazionale, tra cui Celine Dion, Josh Groban, Christina Aguilera, Jennifer Lopez e molti altri.

Nato a Lajatico, in provincia di Pisa, nel 1958, Bocelli ha sempre avuto una passione per la musica. A soli sei anni ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte, e ha poi intrapreso una carriera come cantante lirico all’età di dodici anni. Ha studiato canto presso il conservatorio di Pisa e ha poi frequentato la scuola di teatro di Firenze.

Nel 1994, Bocelli ha firmato un contratto con la casa discografica Sugar per la pubblicazione del suo primo album di grande successo, “Il mare calmo della sera”. Il successo di questo album lo ha portato a firmare contratti con altre importanti case discografiche, tra cui Universal Music, Decca Records e Deutsche Grammophon.

Nel corso degli anni, Bocelli ha pubblicato numerosi album, tra cui “Romanza” (1996) e “Sogno” (1999). Nel 2004, ha pubblicato “Andrea”, un album di duetti con alcuni dei più grandi artisti della musica internazionale. Nel 2006 ha pubblicato “Amore”, un album di duetti con artisti come Hélène Ségara, Tony Bennett e Sarah Brightman. Nel 2009 ha pubblicato “My Christmas”, un album natalizio che ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo.

Bocelli ha inoltre collaborato con numerosi musicisti, tra cui Luciano Pavarotti, Renato Zero, Elton John, Zucchero e molti altri.

Oltre alla sua carriera musicale, Bocelli ha anche lavorato come attore, recitando in film come “La vita è bella” (1997) e “Cinema Paradiso” (1988). Ha anche partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui “The Voice” (2013) e “The Voice of Italy” (2014).

Bocelli è uno dei cantanti più amati al mondo, ed è riconosciuto come uno dei più grandi artisti della musica italiana ed internazionale. La sua versatilità e il suo talento lo hanno reso uno dei più grandi artisti della sua generazione.

Bocelli è sposato con Veronica Berti e insieme hanno due figli, Amos e Matteo. I due hanno anche una figlia adottiva, Virginia. Bocelli è un padre molto appassionato ed è spesso visto in concerto con i suoi figli al seguito.

Andrea Bocelli è un artista incredibilmente talentuoso che è riuscito a raggiungere il successo sia in Italia che all’estero. Con la sua passione per la musica e la sua dedizione alla famiglia ha reso la sua vita un esempio di successo e di orgoglio per tutti i suoi fan.