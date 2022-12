Hai capito chi è Angela Finocchiaro? Età, marito, figli vita privata e biografia

Angela Finocchiaro età, marito, figli

Angela Finocchiaro ha 67 anni e ha una relazione stabile con un uomo di nome Danilo, di cui non si conoscono molti dettagli. La Finocchiaro tiene molto alla sua privacy, ma il suo compagno condivide il suo entusiasmo per la recitazione, essendo un attore di teatro. I due sono sposati da 17 anni, dopo un lungo fidanzamento, e hanno due figli, Nicolò e Nina.

Biografia

Cresciuta a Milano, proviene da una famiglia originaria di Catania. Inizia la sua carriera teatrale negli anni ’70, grazie all’esperienza con la compagnia sperimentale Quelli di Grock. Ha vinto tre volte il David di Donatello come miglior attrice non protagonista per Il muro di gomma (1992), La bestia nel cuore (2006) e Mio fratello è figlio unico (2007). Ha iniziato la sua carriera negli anni ’70 con la compagnia sperimentale Quelli di Grock, che le ha dato l’opportunità di perfezionare il suo stile comico unico e umoristico. Questo tipo di umorismo l’ha avvicinata a Maurizio Nichetti, con cui ha debuttato al cinema in “Ratataplan” (1979) e con cui ha avuto una collaborazione artistica di grande successo.

Alla fine degli anni Ottanta ha raggiunto il successo con lo spettacolo di cabaret “La stanza dei fiori di china” di Giancarlo Cabella e ha partecipato a trasmissioni televisive come La TV delle ragazze condotta da Serena Dandini e Zanzibar. Il suo talento drammatico è stato riconosciuto nei film La bestia nel cuore (2005) e Mio fratello è figlio unico (2007), per i quali ha vinto due David di Donatello come miglior attrice non protagonista, un Nastro d’Argento e un Ciak d’oro.

Nel 2010 e nel 2012 ha interpretato la moglie di Claudio Bisio nei film Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, rispettivamente. Nel 2015 è stata uno dei membri principali del cast della commedia Latin Lover, che è stato l’ultimo film a cui Virna Lisi ha preso parte prima della sua morte, avvenuta un paio di mesi dopo la fine delle riprese. Inoltre, nel 2020, è una delle protagoniste della commedia Burraco Fatale, che vede la partecipazione di Claudia Gerini, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni.

Angela Finocchiaro non ha un account Instagram, ma ha una pagina Facebook ufficiale dove molte foto mostrano le sue numerose relazioni. Le piace esplorare nuovi luoghi e leggere. Inoltre, insieme all’amico Claudio Bisio è stata protagonista del palco di Zelig e insieme hanno realizzato il film Benvenuti al sud, acclamato dalla critica. Da anni ha scelto di stare lontana dalla frenesia della città e di risiedere in un ambiente tranquillo nella regione Toscana, vicino al Parco delle Foreste Casentinesi.