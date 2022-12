Hai capito chi è Angelo Sotgiu? Età, Franco Gatti, moglie, figli e Ricchi e Poveri

Angelo Sotgiu è un musicista e cantante italiano che ha raggiunto la fama insieme agli altri componenti del gruppo “I Ricchi e Poveri”, formato da Franco Gatti, Marina Occhiena e Angela Brambati. Angelo è entrato a far parte del gruppo nel 1967. In questo testo, vengono fornite informazioni sulla vita privata di Angelo, come chi è la sua moglie, quanti figli ha e quanti anni ha.

Angelo Sotgiu è nato il 22 febbraio 1946 a Sassari, sotto il segno zodiacale dei Pesci. È sposato con Nadia Cocconcelli dal 1982. Prima del suo matrimonio, Angelo aveva avuto una relazione con un’altra componente del gruppo “I Ricchi e Poveri”, Angela Brambati. Con Nadia, Angelo ha avuto due figli: Elena e Daniele. Nel 2014, si è diffusa la notizia che Angelo avesse avuto un infarto, ma in seguito il cantante ha smentito tale notizia, affermando che si trattava di un problema meno grave.