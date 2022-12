Hai capito chi è Anna Tatangelo? Età, carriera, compagno, figli, Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo è una cantante italiana nata a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1987. È conosciuta soprattutto per la sua voce potente e per il suo timbro emotivo. Ha esordito a soli 15 anni partecipando al talent show “Amici di Maria De Filippi” e, da allora, ha all’attivo numerosi album e singoli di successo.

Anna Tatangelo ha iniziato la sua carriera musicale già in giovane età, partecipando a diversi talent show come “Ti lascio una canzone” e “Io canto”, dove ha ottenuto ottimi risultati. Nel 2002, a soli 15 anni, ha pubblicato il suo primo album, “Oltre la vita”, che ha riscosso un buon successo. Nel corso degli anni ha pubblicato altri album, come “Mai dire mai” (2004), “Ragazza di periferia” (2006), “Maledetto quel giorno” (2009), “Mai per sempre” (2012), “Tatangelo” (2017) e “Amore e capoeira” (2019).

La famiglia di Anna Tatangelo

Anna ha due fratelli, Giuseppe Tatangelo e Maurizio Tatangelo e una sorella di nome Silvia, più grande di lei. I genitori sono Dante Tatangelo e Palmira, quest’ultima scomparsa nel settembre del 2022.

La vita privata di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno avuto una relazione che è iniziata nel 2005 e che è rimasta segreta per oltre un anno, poiché D’Alessio era sposato con la sua prima moglie. Nonostante i rumors che la loro relazione sarebbe finita presto, la coppia è rimasta insieme per oltre 10 anni e nel 2010 hanno avuto il loro primo figlio, Andrea. Tuttavia, nel 2017 la coppia ha annunciato di essere in crisi e Anna Tatangelo ha detto a Vanity Fair di aver lasciato la casa che condivideva con il suo compagno, insieme al loro figlio. Ha detto di essere indipendente e di non chiedere il mantenimento ogni mese, anche se vedono ancora il loro figlio insieme e hanno un buon rapporto.

Anna Tatangelo è una cantante italiana nota per la sua relazione con Gigi D’Alessio, che è durata per oltre 10 anni. Nel 2010 è nato il loro figlio Andrea. Nel 2017 la coppia ha affrontato una crisi e Tatangelo ha lasciato la loro casa insieme al bambino. Tuttavia, nel 2018 hanno deciso di riconciliarsi. Nel 2020, però, hanno definitivamente deciso di separarsi. Prima di incontrare Tatangelo, D’Alessio era stato sposato con Carmela Barbato, con cui ha avuto tre figli. La Tatangelo è stata anche fidanzata con Livio Cori, un rapper partenopeo, ma ha smentito le voci che li vedevano insieme, affermando di conoscerlo da anni e di aver lavorato insieme in passato.

Anna Tatangelo e Livio Cori hanno iniziato una relazione nel settembre 2021, ma questa è terminata nel mese di aprile successivo. Secondo il settimanale “Chi”, la decisione di terminare la loro storia sarebbe stata presa da Anna Tatangelo a causa di alcune incomprensioni a livello caratteriale. Dopo la fine della relazione, Tatangelo ha cancellato tutte le foto di coppia dai suoi social media. Prima di iniziare la sua storia con Cori, Tatangelo era stata fidanzata per molti anni con il cantante Gigi D’Alessio, con cui ha anche avuto un figlio.

Curiosità su Anna Tatangelo: cosa c’è da sapere sulla cantante

La cantante ha anche partecipato a una campagna di sensibilizzazione contro il cancro al seno, che ha suscitato polemiche per la sua immagine nuda. Anna Tatangelo ha anche alcuni tatuaggi, tra cui un leopardo sulla schiena e una chiave di violino sul polso, che ha fatto insieme a Gigi D’Alessio per ricordarsi l’uno dell’altra. Ha dichiarato di aver sempre desiderato sposarsi, in particolare con D’Alessio, ma non è mai successo.