Hai capito chi è Apollinaire Manfredi? Età, fidanzata e vita privata dell’allieva del Collegio 7

Apollinaire Manfredi: chi è?

Apollinaire Manfredi, orfano della Repubblica Democratica del Congo e quindicenne, non ha mai conosciuto i suoi genitori biologici. Ma tiene molto ai suoi genitori adottivi, che sono di Palagiano, in provincia di Taranto. Non riesce a stare fermo nemmeno seduto in panchina perché ha sempre voglia di ballare. La sua più grande passione, infatti, è la danza, che coltiva fin da giovanissimo. Parteciperà alla settima edizione de Il Collegio che andrà in onda a partire da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2. Nel programma dovrà seguire delle regole e rinunciare al suo telefono e alla sua acconciatura non sarà facile. Come andrà a finire?

Apollinaire Manfredi parteciperà a Il Collegio 7

A partire dal 27 settembre, la data di inizio è stata posticipata, ma a partire dal 27 settembre saranno aperte le selezioni per gli alumni. Ci sono molti nuovi cambiamenti nel programma. Alcuni professori cambieranno, dando vita a nuove materie. L’ambientazione di quest’anno sarà il 1958, il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. I ragazzi avranno la possibilità di rivivere momenti storici importanti come il boom economico, l’apertura dell’Autostrada del Sole e la conferenza di San Remo. Nino Frassica racconterà al pubblico tutto ciò che è accaduto all’interno del Convitto Nazionale Regina Madre di Anagni. Conosciamo i nomi di tutti gli alunni che hanno frequentato il collegio, tra cui Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi.