Hai capito chi è Aurora Nardozzi ex compagna di Marco Masini?

Marco Masini è un interprete di spicco della scena musicale italiana. È considerato uno degli artisti più importanti della musica italiana. È molto riservato sulla sua vita privata e la sua storia è unica. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha avuto una relazione con una donna di nome Aurora Nardozzi dal 2011 al 2013. La relazione si è interrotta bruscamente, come dichiarato dallo stesso cantante. Secondo Masini, la loro separazione è stata causata da un’incompatibilità caratteriale. Questa è l’unica storia importante di Masini che lo ha portato direttamente al centro del gossip. Lui aveva 20 anni in più di lei quando hanno iniziato a frequentarsi. Diamo un’occhiata più da vicino ad Aurora Nardozzi,

Aurora Nardozzi, chi è l’ex compagna di Marco Masini

È nata sotto il segno della Bilancia il 29 settembre 1985 a Torino. Dopo due apparizioni al fianco di Marco Masini, sembra essere completamente scomparsa dalla scena mediatica. Di lei non si hanno molte informazioni e sembra che sia sempre stata molto riservata. Ha lavorato come commessa a Savona e poi ha partecipato ad alcuni concorsi, uno dei quali vinto. Ha vinto Miss Maglietta Bagnata. Nel 2008 è approdata in TV con la partecipazione a Uomini e Donne dove interpretava il ruolo di una corteggiatrice. Questo percorso è durato poco, ma è bastato per farla conoscere e apprezzare anche dal pubblico.

La relazione con Marco Masini

La loro storia d’amore è stata oggetto di molti pettegolezzi. Come visto, tra loro c’era apparentemente una grande differenza di età, ma l’amore ha superato ogni ostacolo. La coppia è diventata ufficiale nel 2011, anche se pare che stessero insieme già da prima. Sono poi andati a vivere insieme a Firenze. La relazione è terminata nel 2013; Marco ha poi dichiarato che la loro incompatibilità ha portato alla rottura.

Perchè i due si sono lasciati?

Dopo la rottura con il cantautore, sembra che Aurora abbia deciso di prendere strade diverse e sia completamente scomparsa dalla scena. Non possiamo nemmeno seguirla sui social media e non sappiamo se abbia un compagno o meno.