Hai capito chi è Barbara Foria? Età, carriera, vita privata, marito, figli

Barbara Foria è una nota comica che ha ottenuto un grande successo nel corso della sua carriera. Ma cosa sappiamo veramente di lei? Da dove viene, cosa le piace fare per divertirsi e dove si vede in futuro? Se guardiamo alla sua vita da un punto di vista artistico e professionale, cosa possiamo imparare dalla sua esperienza?

Barbara Foria chi è

L’attrice e comica napoletana Maria De Filippi è nata il 18 agosto 1975. Oltre alla carriera di attrice, è stata anche conduttrice televisiva. Si è laureata in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli e si è poi regolarmente iscritta all’albo degli avvocati. Tuttavia, sembra aver avuto una predisposizione per la comicità, tanto da iniziare questa carriera molto presto. È negli anni Duemila che inizia anche a partecipare a diversi programmi televisivi in ​​onda sia sui principali canali Rai e 7 che su Comedy Central.

Carriera e vita privata

Tra i suoi ruoli, ha partecipato a Tintoria Show, Comedy on Pirate Tour e Cuore al centro della coppia. Per diversi anni ha affiancato Rosalia Porcaro nello spettacolo Sessosenzacuore.com, diretto da Serena Dandini. Ha anche condotto il magazine Sugo di Gregorio Paolini per Rai 4. La sua vita privata non è nota, ma attualmente risulta essere single e non ha avuto figli.