Hai capito chi è Bianca Aleida Riefoli figlia di Raf?

Avete mai visto Bianca Aleida Riefoli? La figlia di Raf sempre lontana dai riflettori, che compare alla puntata di Emigratis.

Bianca Aleida Riefoli è la figlia del famoso cantautore Raf. È una persona riservata, ma nella vita privata è estroversa. Non è molto presente in pubblico, ma il suo fascino è stato notato durante una sua apparizione in televisione. Bianca ha una bellezza notevole, proprio come sua madre Gabriella Labate. Ecco alcune curiosità sulla sua vita e le sue passioni.

Chi è Bianca Aleida Riefoli?

Nel corso di questi mesi intensi, Bianca ha partecipato a numerosi eventi. Ha partecipato all’evento ideato dal compositore Diego Buongiorno, When we dream we are all creators, e al Roma Clip Video Festival. Bianca è stata anche una delle protagoniste dell’ultima puntata del 12 ottobre 2022 di Emigratis, accanto a Pio e Amedeo.

Vita privata

Bianca Aleida Riefoli è una giovane donna nata nel 1996 a Roma da due genitori noti nel mondo dello spettacolo: il cantante Raf e la ballerina Gabriella Labate. Non conosciamo la sua data di nascita esatta o il suo segno zodiacale. Sin da piccola, Bianca ha mostrato interesse per la videocamera e ha ricevuto una Reflex per il suo tredicesimo compleanno. Crescendo, ha deciso di studiare in Svizzera dove si è specializzata in pittura e videoart. Nel 2016 ha aperto anche un canale YouTube dove mostra le sue doti artistiche. Inoltre, ha anche fatto qualche passo come regista, dirigendo il video dell’ultima canzone di suo fratello Samuele, un artista emergente nel mondo del rap conosciuto con il nome d’arte D’Art. Bianca è molto riservata e non ha bisogno di essere sotto i riflettori, ma il suo profilo Instagram ci dice molto di lei. Pare che abbia un fidanzato e anche un cane a cui è molto legata.

Curiosità