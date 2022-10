Hai capito chi è Cesare Bocci? Età, biografia, moglie, figlia e vita privata

Cesare Bocci è un attore italiano che ha interpretato molti ruoli al cinema e soprattutto nelle fiction televisive. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per il ruolo di “Mimì Augello” nella serie Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti, ruolo che ha interpretato per ben 20 anni. Conduce inoltre Viaggio Nella Grande Bellezza, un programma che mostra le bellezze artistiche e storiche dell’Italia.

Chi è Cesare Bocci?

Nome : Cesare Adolfo Bocci

: Cesare Adolfo Bocci Età: 63 anni

63 anni Data di nascita : 13 settembre 1957

: 13 settembre 1957 Luogo di nascita :

: Segno zodiacale: Vergine

Vergine Professione : Attore

: Attore Altezza: 1,81 cm

1,81 cm Peso : 75 kg

: 75 kg Tatuaggi : /

: / Profilo Instagram ufficiale: @cesarebocci

Biografia

Cesare Adolfo Bocci nasce il 13 settembre 1957 a Camerino (Macerata). Dopo essersi iscritto al corso di laurea in geologia Cesare frequenta una scuola di recitazione per potersi avvicinare gradualmente al mondo del teatro. In seguito decidere di trasferirsi a Roma per affinare il suo talento nella recitazione. Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene alla fine degli anni’80 con la partecipazione alla sit-com Zanzibar di Marco Mattolini e successivo al fianco di Claudio Bisio nella serie televisiva “Classe di ferro”. Nel 92 Cesare è nel cast de “L’angelo con la pistola” e successivamente interpreta Giovanni Falcone nella fiction di Giuseppe Ferrara. Nel 1999 interpreta per la prima volta il ruolo più famoso, Mimì Augello, ne Il Commissario Montalbano della Rai al fianco di Luca Zingaretti. Nel 2000 prende parte a Elisa di Rivombrosa in onda su Mediaset, con Vittoria Puccini. Nel 2018 vince “Ballando con le stelle”.

Lavoro e Carriera

Cesare Bocci è uno dei più famosi attori italiani. È apparso in numerosi film, tra cui ricordiamo: “Comunque Mia” diretto da Sabrina Paravicini, “Christmas in Love” diretto da Neri Parenti, “Il Servo ungherese” diretto da Giorgio Molterni, “Benvenuto Presidente” diretto da Riccardo Milani e “Bentornato Presidente” diretto da Gianscarlo Fontana e Giuseppe Stasi. Questi sono solo alcuni dei tanti film in cui si può vedere il suo immenso talento. Ma Bocci non è solo un attore: partecipa anche a produzioni teatrali come Amleto e Cenerentola. È stato anche conduttore di un’edizione di Miss Italia andata in onda su La7 e inviato in una puntata del docu-reality Mission. In tutti questi ruoli si vede che ha davvero le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo!

Moglie e figlia

Dal 1993 Cesare Bocci è impegnato sentimentalmente con Daniela Spada, la cuoca, che ha dato alla luce una bellissima bambina. Una settimana dopo la nascita della bambina, la Spada fu colpita da un ictus post-partum a soli 36 anni: entrò in coma per ben 28 giorni. Purtroppo, in seguito le fu anche diagnosticato un tumore al seno; infatti a causa dello stesso Daniela dovette anche sottoporsi a un’operazione per aspirare il tumore. Un bruttissimo dramma che, tuttavia, non ha minato l’amore dei due, sempre legati anche nel lunghissimo percorso di riabilitazione. Anzi, da questo bruttissimo evento, avvenuto nel 2007 e che ha avuto ripercussioni sulla salute di Spada, Bocci ha rafforzato il suo legame con lei, come ha dichiarato lui stesso: “Io e Daniela siamo più forti che mai”. La coppia non è sposata.