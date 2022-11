Hai capito chi è Corrado Guzzanti, Mariano Boris 4? Età, moglie, figli, sorella, mamma, padre, sorella e malattia

Corrado Guzzanti torna a vestire i panni di Mariano in “Boris 4”, disponibile su Disney+. La serie televisiva italiana – trasmessa originariamente in Italia dal 2010 al 2012 – ha finalmente i suoi nuovi episodi, a partire dal 26 ottobre 2022. Leggiamo tutto sull’attore, dalla sua vita privata alla sua carriera.

Corrado Guzzanti è un attore, comico e conduttore televisivo italiano di 56 anni. È nato il 17 maggio 1965 a Roma. Della sua vita privata si sa molto poco nonostante, sia un attore, comico e conduttore televisivo noto e riconosciuto in Italia, ma in un’intervista del 2016 ha dichiarato di essere fidanzato. Non ha figli. Le sue sorelle sono Sabina Guzzanti e Caterina Guzzanti; entrambe sono celebri artiste, comiche e imitatrici italiane di grande successo. Il nome della madre è Germana Antonucci; il padre è Paolo Guzzanti.

Malattia

Il 19 luglio 2019, lo sceneggiatore, drammaturgo e regista italiano Mattia Torre – noto per aver scritto la serie italiana Boris (2019), che ha creato con Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico – è morto dopo una lunga malattia. Uno dei primi a esprimere il proprio cordoglio sui social media è stato proprio Corrado Guzzanti, che aveva collaborato con Torre anche nella serie comica Dov’è Mario? (2022). Nel 2022, Guzzanti è uno dei concorrenti della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori; una decisione che sorprende sia i suoi fan che gli addetti ai lavori, poiché segna il suo ritorno in TV dopo sei anni di assenza.

Instagram

Corrado Guzzanti ha un suo profilo Instagram e vanta tantissimi follower. Per visitare il suo profilo e scoprire le sue condivisioni nel feed e nelle storie, potete cliccare direttamente QUI!