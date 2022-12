Hai Capito chi è Dario Cassini? Età, moglir, figlio, vita privata, Lucrezia Lando e matrimonio

Dario Cassini, chi è: età, altezza e peso

Nome: Dario Cassini

Data di nascita: 18 giugno 1967

Luogo di nascita: Napoli

Età: 55 anni

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: gemelli

Capelli: neri

Occhi: castani

Professione: comico, attore, cabarettista

Biografia e carriera

Dario Cassini è fratello di altre due persone: Riccardo, comico e ideatore di programmi radiofonici e televisivi, e Marco, fondatore e direttore editoriale della casa editrice romana Minimum fax. La carriera di Dario nel mondo dello spettacolo inizia nel 1989 quando partecipa come concorrente alla trasmissione “Principe Azzurro” condotta dalla scomparsa Raffaella Carrà. La sua popolarità è salita alle stelle quando ha partecipato alla serie televisiva Le Iene con Simona Ventura.

Il Maurizio Costanzo Show è stata la piattaforma attraverso la quale è diventato famoso e ha partecipato anche a Zelig e Colorado come comico. Ha avuto un suo programma radiofonico chiamato Kiss Kiss Bang Bang su Radio Kiss Kiss. Ha recitato anche nei video musicali di Se tornerai degli 883 e Primavera di Marina Rei (sua precedente compagna). Le donne erano il soggetto principale dei suoi spettacoli comici e lui era solito ridicolizzare le loro peculiarità, le loro ansie e consigliava anche come corteggiarle.

Dario Cassini, chi è: moglie, figlio, vita privata e matrimonio

I dettagli sulla vita privata di Dario Cassini non sono stati ampiamente condivisi, poiché è una persona molto riservata. Ha rivelato di avere un’altra persona, ma non si sa se sia la moglie o la fidanzata. Quello che si sa è che è diventato papà e che suo figlio si chiama Raphael. Inoltre, Dario sarà il “ballerino” in coppia con Lucrezia Lando nella prossima versione di Ballando con le stelle, noto programma di Rai 1 ed è uno dei concorrenti di questa edizione.

Film e serie tv:

I film:

In nome del popolo sovrano, regia di Luigi Magni (1990)

Ragazzi della notte, regia di Jerry Calà (1995)

Facciamo paradiso, regia di Mario Monicelli (1995)

Cuba libre – velocipedi ai tropici, regia di David Riondino (1997)

Jolly Blu, regia di Stefano Salvati (1998)

Bagnomaria, regia di Giorgio Panariello (1999)

Cemento Armato, regia di Marco Martani (2007)

Ex, regia di Fausto Brizzi (2009)

Nessuno mi può giudicare, regia di Massimiliano Bruno (2011)

Bianco di Babbudoiu, regia di Igor Biddau (2016)

Poveri ma ricchissimi, regia di Fausto Brizzi (2017)

I predatori, regia di Pietro Castellitto (2020)

La donna per me. (2022), regia Marco Martani

Le serie tv: