Hai capito chi è Drupi? Moglie e figli

La tradizionale trasmissione pomeridiana di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone, inizierà alle 14.00 con tutti i preparativi in corso. L’ospite di oggi è Drupi, che parlerà della sua vita personale e del suo percorso professionale.

Giampiero Anelli, noto con il nome d’arte Drupi, è nato a Pavia il 10 agosto 1947. È un cantante molto conosciuto che ha iniziato la sua carriera musicale pubblicando un disco a 45 giri con l’etichetta Ariston Records. Le sue prime canzoni si intitolavano Che ti costa e Pelilunio d’agosto, ed era il frontman del gruppo La Calamite. Nel 1972 passa alla Dischi Record e l’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo, ma purtroppo si classifica all’ultimo posto.

Drupi stava per tornare al suo lavoro di idraulico quando ha incontrato una persona che ha cambiato la sua vita: Silvano Rossi. Dopo una dura battaglia per il primo premio, la sua canzone inizia a guadagnare popolarità e diventa un successo in Italia e in Francia. In seguito, una serie di brani di successo lo ha reso un interprete noto in Europa e nei Paesi di lingua spagnola. Alcune delle sue canzoni famose sono: Rimani, Piccola e fragile, Sereno, Due, Sambariò, Bella bellissima, Come va, Paese.

La fama di Drupi è cresciuta notevolmente nel tempo, soprattutto nell’Europa dell’Est: uno dei suoi spettacoli in Polonia ha avuto un’affluenza maggiore di quella di Elton John ed è l’unico artista ad aver tenuto un concerto nella Piazza della Città Vecchia di Praga, oltre ai Rolling Stones. Ma veniamo alla vita privata. Drupi è sposato con Dorina Dato. I due si sono conosciuti in sala prove perché lei era una delle coriste nei suoi tour. Non hanno figli.

Instagram: Drupi punta sui social

Drupi ha un profilo Instagram e con l’account @drupi_giampiero vanta oltre 4.000 followers.