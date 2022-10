Hai capito chi è Ema Stokholma? Età, altezza, fidanzato, figli, radio e vita privata

Ecco cosa sappiamo di Ema Stokholma, concorrente di Ballando con le Stelle 2022.

Nome e cognome: Morwenn Moguerou

Nome d’arte: Ema Stokholma

Età: 39 anni

Data di nascita: 9 dicembre 1983

Luogo di nascita: Romans-sur-Isère

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Peso: 65 kg

Professione: conduttrice radiofonica e televisiva

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @emastokholma

Ema Stokholma età e biografia

Ecco chi è la DJ Ema Stokholma, concorrente di Ballando con le Stelle 2022. È nata il 9 dicembre 1983 a Romans-sur-Isère, in Francia. Ha 39 anni. Quanto è alta? 1 metro e 82 centimetri. Il suo peso è di circa 65 kg. Il suo vero nome è Morwenn Moguerou; il suo nome d’arte è ispirato a una canzone di Rino Gaetano. Sappiamo che ha un fratello maggiore e che per diversi anni ha vissuto con lui a Roma; a 15 anni, Ema ha anche raccontato a Verissimo di essere scappata dalla madre violenta. Oggi Ema vive a Roma.

Vita privata: Ema Stokholma ha un fidanzato?

Qual è la vita privata di Ema Stokholma, la vincitrice di Ballando con le Stelle 2022, dal punto di vista sentimentale? Non sappiamo se abbia o meno un fidanzato. Non è mai stata sposata né ha avuto figli. Nonostante ciò, il suo partner da due anni è il rapper Gemitaiz. Ha parlato più volte di una storia bella ma difficile. Purtroppo non si conoscono i motivi della loro separazione, che sono purtroppo sconosciuti. Come seguire Ema Stokholma sui social media mentre partecipa a Ballando con le stelle 2022? La conduttrice ha oltre 3.000 follower su TikTok e un seguito maggiore su Twitter con oltre 31.000 follower e su Facebook con quasi 130.000. Ovviamente ha un account Instagram dove di tanto in tanto condivide foto di sé con i suoi tatuaggi. Su Instagram condivide molte foto di sé, anche se noi notiamo soprattutto le sue opere d’arte. Se siete curiosi di conoscere il valore dei suoi lavori, potete verificarlo sul sito web dedicato alla loro presentazione.

Carriera

Ema Stokholma ha iniziato la sua carriera come modella per Dolce & Gabbana, Valentino e Gianni Versace. Negli anni 2000 si è avvicinata al mondo della musica diventando DJ. Nel 2013 ha condotto l’aftershow degli MTV Italian Awards. Poi, nello stesso anno, ha partecipato a Jump! Stasera mi tuffo con Andrea Delogu. Un paio di anni dopo, ha iniziato il suo percorso a Rai Radio 2 conducendo Back2Back. Il 2017 l’ha vista in gara a Pechino Express, classificandosi al primo posto con Valentina Pegorer. Sempre su Radio 2, quell’anno, ha condotto PrimaFestival in tv su Rai 1 e poi è apparsa su AmaSanremo. Sempre in quell’anno, pubblica il libro “Per il mio bene”, concentrato sulla sua difficile infanzia. Ha vinto il Premio Bancarella. Sempre in quell’anno debutta come cantante con la canzone “Ménage à trois”.

Nel 2017, la coppia di discotecari Ema Stokholma e Valentina Pegorer partecipa a Pechino Express. La compagnia si aggiudica il primo posto. Li seguono Antonella Elia e Jill Cooper (Le caporali) e Achille Lauro con Edoardo Manozzi (I compositori). In radio e in televisione, Ema Stokholma commenta l’Eurovision Song Contest in Italia. Tra il 2019 e il 2022, Ema Stokholma è tra i commentatori dell’Eurovision Song Contest. Nel 2020 il PrimaFestival vede la partecipazione di Ema Stokholma. Nello stesso anno è presente ad AmaSanremo. Nel 2021 conduce il DopoFestival.