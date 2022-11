Hai capito chi è Gabriele Cirilli? Età, moglie, figli e Tale e Quale Show

Il comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore italiano Gabriele Cirilli torna a Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Lo showman della televisione italiana ha fatto il suo ritorno (per l’ottava volta) in questo popolare programma.

Chi è Gabriele Cirilli?

Nome : Gabriele Cirilli

: Gabriele Cirilli Età : 55 anni

: 55 anni Data di nascita : 12 giugno 1967

: 12 giugno 1967 Luogo di nascita : Sulmona (L’Aquila)

: Sulmona (L’Aquila) Segno Zodiacale : Gemelli

: Gemelli Professione : comico/attore

: comico/attore Peso : 74 kg

: 74 kg Altezza : 170 cm

: 170 cm Tatuaggi : nessuno

: nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @ gabricirilli

Biografia

Il comico Gabriele Cirilli è nato il 12 giugno 1967 a Sulmona, L’Aquila. È un cabarettista, attore, umorista e scrittore italiano. La sua carriera evidenzia un percorso segnato da alcuni alti e bassi, che è riuscito a superare grazie all’amore e al sostegno della moglie. Ora è di nuovo sul piccolo schermo nel programma Tale e Quale Show nella compagnia di Francesco Paolantoni. La carriera di Cirilli fa prevalentemente rima con il mondo dello spettacolo; sono infatti numerosi i programmi a cui ha preso parte portando ovunque la sua simpatia e la sua comicità.

La sua vita di imitatore inizia quando frequenta il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, che possiamo definire l’inizio della sua carriera di attore. Da lì ha avuto l’opportunità di calcare il palcoscenico sia in teatro che al cinema e in televisione. Infatti, dopo una serie di ruoli importanti in molteplici film, spettacoli teatrali, la partecipazione a Zelig ea Ballando con le stelle 4, Cirilli si è ritrovato a Tale e Quale show nel 2012. È qui che è riuscito ad emergere su tutti gli altri concorrenti , eccellendo nelle imitazioni. Infatti, è apparso in 7 diverse stagioni di questo talent show senza mai fallire e ha superato le 75 imitazioni in questo periodo di tempo. Successivamente è apparso come guest star al Festival di Sanremo 2015 (ha cantato “L’italiano” di Pino Daniele),

L’apparizione di Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show un gradito ritorno per Francesco Paola rappresentantoni, che ha deciso di partecipare nuovamente con lui. Nella prima puntata si sono cimentati con la canzone vincitrice di Sanremo “Brividi” di Mahmood e Blanco. L’esibizione è diventata virale, come al solito, deliziando sia i giudici che il pubblico; mentre Cristiano Malgioglio li ha definiti “disastrosi”.

Nella seconda puntata di Tale e Quale, Francesco e Gabriele si sfidano con RuPaul ed Elton John per un posto tra i primi tre. Ma arriviamo ultimi. Nella terza puntata di Tale e Show, Francesco e Gabriele si esibiscono in un’imitazione di Stanlio e Ollio. Ricevono un’accoglienza entusiasta da parte del pubblico e pareggiano il primo posto con Valentina Persia, che si esibisce in un’imitazione di Clementino. Nella quarta puntata, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si esibiscono nell’imitazione di una che ride istericamente: Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini. Il pubblico li apprezza, ma non abbastanza da farli salire al primo posto: si classificano ultimi nella classifica della serata.

Moglie e Figlio

In merito alla vita privata di Gabriele Cirilli possiamo dirvi che lo showman ha conosciuto sua moglie Maria De Luca a soli 14 anni. Il loro sentimento si è acceso tra i banchi di scuola per poi evolversi con il tempo, sino a giungere al 1993, anno in cui si sono sposati. Mentre, nel 2001 hanno avuto il figlio Mattia.