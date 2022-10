Hai Capito chi è Giada figlia della Contessa Patrizia De BlancK? Età, carriera, vita privata

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, è nota per la sua bellezza, ma anche per il suo carattere. Negli anni 2000 ha partecipato a diversi programmi televisivi, soprattutto reality show come L’isola dei famosi. A un certo punto, però, sembra che abbia avuto voglia di lasciare e abbia abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi al lavoro. Oggi è organizzatrice di eventi e social media per una squadra di pallavolo di Aprilia. Cosa sappiamo veramente di questa bella donna italiana? Chi c’è dietro a quel bell’aspetto?

Giada de blanck chi è

Patrizia De Blanck è nata a Roma il 18 febbraio 1981. È figlia della contessa Patrizia De Blanck e di Giuseppe Drommi, console a Panama. Suo padre è morto quando lei aveva solo sette anni e quindi ha dovuto affrontare il lutto in così giovane età. Dopo la sua morte, però, De Blanck ha deciso di dedicarsi allo studio e si è laureata nel 2002 in economia internazionale e scienze politiche alla John Cabot University di Roma. A un certo punto della sua vita, la De Blanck ha voluto affermarsi nel mondo dello spettacolo seguendo le orme della madre. La De Blanck ha così iniziato a partecipare a diversi programmi televisivi quasi sempre in compagnia della madre, Francesca Fialdini, anch’essa attrice e apparsa in diversi programmi tra cui “Un medico in famiglia”. Ha sempre avuto una grande passione per la moda e le sfilate. Nel 2000, la De Blanck ha partecipato a Miss Italia, per poi approdare definitivamente in televisione con il ruolo di Laura Romanelli ne “La Prova del cuoco”, che ha interpretato dal 2002 al 2005.

Carriera

Il fatto di essere la figlia della contessa l’ha aiutata nel suo lavoro, ed è questo legame che le ha aperto molte porte nel mondo dello spettacolo. La sua grande personalità, la schiettezza e la sincerità l’hanno resa amata dal pubblico italiano. Nel 2003 ha partecipato al reality show L’Isola dei Famosi. La sua esibizione è piaciuta così tanto al pubblico che l’ha eletta La Favorita (seconda classificata), perdendo contro Walter Nudo. In questa occasione ha dato prova di grande forza. A un certo punto ha deciso di ritirarsi dalla televisione, nonostante abbia ottenuto grande popolarità e fama. Nel 2016 ha poi postato su vari profili social il suo arrivo come organizzatrice di eventi all’AKA Giò Volley (squadra di pallavolo di Aprilia).

Vita privata

Riguardo la sua vita privata non sappiamo molto perché è stata da sempre molto a riservata. Ha avuto una relazione con il principe francese Nicolas Cochin di Borbone e poi con Adriano Finestauri. Con quest’ultimo è rimasto insieme circa un anno. A quanto pare adesso è single.