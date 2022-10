Hai capito chi è Guido Maria Brera? Età, patrimonio, malattia, libri, figli e moglie Caterina Balivo

Chi è Guido Maria Brera, finanziere e scrittore romano, oltre che esperto di finanza e autore? Guido Maria Brera, nato il 27 agosto 1969 nel quartiere San Saba di Roma, è un finanziere e scrittore italiano. Ha fondato a Londra il Gruppo Kairos, una società di gestione patrimoniale, un anno dopo essersi trasferito all’età di 29 anni. La finanza è una delle sue più grandi passioni e per questo ha iniziato a sperimentare Fineco in questo campo.

Secondo Vanity Fair, la finanza non è l’unica cosa che lo interessa: ama anche scrivere. Nel 2014 ha pubblicato The Devils, un romanzo semi-autobiografico su cosa significhi essere un professionista della finanza nell’epoca contemporanea. Secondo lui, “le persone dovrebbero essere informate il più possibile su questo mondo che controlla le loro vite”. Il libro è stato trasformato in un portale di informazione finanziaria ed è stato anche adattato in una serie televisiva che va in onda su Sky Atlantic e che ha come protagonisti Patrick Dempsey, Alessandro Borghi e Kasia Smutniak. Il suo prossimo romanzo, Dimmi cosa vedi da lì, è previsto per il 2022.

Vita privata, malattia e figli del marito di Caterina Balivo

Guido Maria Brera ha sposato la conduttrice Caterina Balivo nel 2014. Brera e Balivo hanno avuto due figli, Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nata nel 2017. Secondo Brera, il primogenito, che a suo dire è nato con tosse cronica da inquinamento a causa dello smog, soffre di questa patologia fin dall’infanzia. Nel 2020 la coppia si è separata. Balivo ha raccontato che il marito si è allontanato dalla famiglia per motivi di lavoro per evitare di contrarre la Covid.