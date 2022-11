Hai capito chi è Luca Manfredi? Età, moglie, figli, madre e padre

Dal momento in cui ha iniziato un recitare, Luca Manfredi è sempre stato circondato da celebrità. Suo padre è Nino Manfredi: un famoso attore italiano che ha vinto molti premi e recitato come personaggio importante in alcune delle migliori commedie italiane degli anni ’70 e ’80. Da bambino Luca ha vissuto con il padre, condividendo la passione per la recitazione e sviluppando professionalmente le sue capacità. Dopo 16 anni di collaborazione e lavoro insieme, Luca è diventato un eccellente regista, condividendo le sue visioni con grandi attori e attrici.

Dalla relazione con Michela sono nati il ​​figlio Francesco nel 2000 e le gemelle Margherita e Matilde nel 2008. Francesco non ha seguito la strada del padre e della madre, che sono biologi. È diventato invece fotografo, mentre questi due angeli, Matilde e Margherita, studiano medicina all’Università di Nottingham!

Luca Manfredi, figlio dell’attore Nino Manfredi e dell’ex fotomodella Erminia Ferrari, ha vissuto sotto i riflettori fin dalla nascita. Nato a Roma il 27 dicembre 1958, è noto per il suo ruolo di protagonista nella serie televisiva “I Cesaroni soprattutto”.

Il pluripremiato regista Luca Manfredi si è diplomato giovanissimo all’Istituto Europeo di Design e ha iniziato a lavorare come assistente alla regia per poi diventare regista pubblicitario. Tra i lavori più importanti ricordiamo: Un commissario a Roma, che ha avuto un grande successo, e per il centenario della morte del padre ha scritto e diretto un documentario intitolato Uno, nessuno, 100 Nino in cui gli spettatori possono vedere pezzi della vita di suo padre attraverso interviste a coloro che lo hanno conosciuto meglio. Ora è ospite di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Tra gli ospiti della puntata di mercoledì 22 settembre, oltre a Luca Manfredi ea sua madre Erminia, ci sono l’attrice Jane Alexander e lo scrittore Eshkol Nevo”.