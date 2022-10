Hai capito chi è Manuela Lamanna moglie di Toni Servillo?

Toni Servillo ha iniziato la sua carriera di attore nel 1992, nel film Morte di un matematico napoletano. La sua passione per la recitazione si è sviluppata da autodidatta; è cresciuto in una famiglia appassionata di teatro. Partecipa a spettacoli locali ed entra a far parte di alcune compagnie teatrali prima di approdare al cinema nei primi anni Novanta, collaborando con Mario Martone in Rasoi, Vesuviani e Teatro di guerra.

Chi è Manuela Lamanna, attrice e moglie di Toni Servillo

Manuela Lamanna, moglie di Toni Servillo, ha due figli con lui: Eduardo (nato nel 1996) e Tommaso (nato nel 2003). La famiglia vive a Caserta e si è sposata nel 1990. Both nel mondo del cinema, in particolare della recitazione, sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata, che tengono lontana dai riflettori tranne che per rare apparizioni insieme sul red carpet. Manuela Lamanna e Toni Servillo hanno anche recitato insieme in alcuni film; Lamanna ha avuto anche piccoli ruoli in Le conseguenze dell’amore e Il Divo, entrambi diretti da Paolo Sorrentino con Servillo.