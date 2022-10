Hai capito chi è Marco Frittella? Età, carriera, libri, chi è la moglie, figli, foto e vita privata

Marco Frittella è un noto giornalista italiano che lavora da anni nei media. È anche scrittore e conduttore di Unomattina, popolare programma mattutino di Rai1. Molti non sanno che Marco è stato anche professore all’Università di Tor Vergata (Roma). Ha insegnato giornalismo politico e radiotelevisivo nel corso di laurea magistrale in scienze della comunicazione. Al di fuori della sua attività di giornalista, Marco scrive per diverse testate.

La biografia del giornalista Marco Frittella

È nato il 12 luglio 1958. Oggi ha 64 anni. Nella sua lunga carriera ha ricoperto molti ruoli e incarichi. È stato commentatore radiofonico dell’elezione e del giuramento di diversi governi e di ben 4 Presidenti della Repubblica, conducendo edizioni speciali di vario argomento. Collabora con Il Mondo, Il Popolo, L’Avvenire, L’Eco di Bergamo, Il Giornale di Brescia e Il Giornale di Sicilia. Dall’11 marzo 2022 è stato nominato Direttore editoriale di Rai Libri. Nel 1992 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nell’ottobre 2022 ha partecipato al Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Vita privata

Non si sa molto della vita privata del giornalista, ma si dice che sia sposato. Ha un profilo Instagram con poco più di 7.000 follower. Molti tifosi non sanno che durante le telecronache sfoggiano spesso una cravatta rossoverde per il suo tifo per la Ternana. Inoltre, dopo i saluti mette sempre la penna nella tasca interna della giacca.