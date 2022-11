Hai capito chi è Marina la Rosa? Età, biografia, marito, figli, vita privata e Grande Fratello

Sapevate che Marina la Rosa, l’ex “gatta morta” del primo Grande Fratello, è ora un’attrice di successo? Date un’occhiata al nostro articolo per saperne di più sulla sua vita!

Marina La Rosa, nata il 21 gennaio 1977 (Ariete), ha raggiunto la notorietà nel 2003 partecipando alla prima edizione del Grande Fratello, dove si è guadagnata la fama di “gatta morta” della casa più spiata d’Italia per i suoi tentativi di seduzione nei confronti dei partecipanti maschili del reality. In seguito, la sua carriera è proseguita con la partecipazione ad alcune fiction televisive (tra tutte Beautiful) e ad alcuni programmi come opinionista. Nel 2018 l’attrice ha fatto eco all’ondata mediatica scatenata dallo scandalo delle molestie nel mondo dello spettacolo dichiarando di essere stata lei stessa vittima di abusi. Scopriamo cosa c’è da sapere su Marina La Rosa e la sua vita privata! Nel 2019 ha partecipato all’Isola dei Famosi, arrivando seconda.

Chi è Marina la Rosa in 4 curiosità

Ha dichiarato a Libero di essere stata vittima di molestie sia prima sia dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello: “Anche io ho subito molestie, ma dopo così tanto tempo è un capitolo chiuso. Mi è successo sia quando ero conosciuta sia prima di fare il Grande Fratello”. A quotidiano.net ha rivelato di aver sperperato tutto quello che aveva guadagnato in televisione: “I soldi vanno via senza che tu te ne accorga. Compri una macchina, fai un viaggio, prendi una casa in affitto a un prezzo spropositato (5 mila euro al mese per un appartamento in centro a Roma, ndr), poi fai un altro viaggio, magari affitti un aereo privato perché tanto ne guadagnerai ancora… Chiamiamola immaturità finanziaria. Come entravano così uscivano”.

Ha raccontato che, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello, gli attacchi di panico sono diventati parte integrante della sua vita. È stato Pietro Taricone a venire in suo soccorso: “Quando avevo questi attacchi, chiamavo Pietro. Lui poteva parlare per ore ed era bellissimo”, ha spiegato a Domenica Live. Nel novembre 2018 hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Marina su Fabrizio Corona: “L’ho sempre considerato un povero demente, un povero Cristo, uno che faceva fatica”, ha detto l’ex gieffina.

Marina La Rosa: il marito e la vita privata

Marina la Rosa è sposata dal 2010 con l’avvocato Guido Bellitti, dal quale ha avuto due figli. Il loro matrimonio si è tenuto a Teano e ha visto la partecipazione di molti ospiti VIP. Sui social condivide spesso scatti della sua famiglia, mostrando il loro stretto legame. Durante la partecipazione al Grande Fratello ha avuto un flirt con il concorrente Lorenzo Battistello, con il quale ha mantenuto un’amicizia anche dopo la fine del programma. Tutti la ricordano anche per la grande intesa che ha sviluppato con Pietro Taricone all’interno della Casa. C’è stato anche un rapporto con Rocco Casalino, ma diverso da quello con Battistello: “In realtà era un mio ‘schiavo'”, ha detto l’ex concorrente in un’intervista a Radio2.