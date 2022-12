Hai capito chi è Michela Ansoldi figlia di Iva Zanicchi?

Michela Ansoldi è la figlia di Iva Zanicchi, la famosa cantante italiana, e di Antonio Ansoldi, un discografico. Nata nel 1967 a Milano, Michela Ansoldi ha scelto una strada diversa da quella dei suoi genitori e lavora come psicologa a Milano. È sposata dal 1995 e ha due figli: Luca e Virginia Catellani. Non si sa molto della sua vita privata, poiché è molto riservata e non condivide molti dettagli sui social media. Ha studiato all’Università degli Studi di Padova e al Liceo Linguistico Oxford Monza. Secondo Iva Zanicchi, Michela Ansoldi soffriva della sua assenza dovuta agli impegni professionali della madre, ma il loro legame era rimasto forte.